自救會肉身擋怪手 阻台南西港外環道開闢施工

肉身擋怪手，阻台南西港外環道開闢施工。（記者楊金城攝）

2017-09-15 14:00

〔記者楊金城／台南報導〕台南市工務局開闢西港區東側外環道，上午施工先拆除已完成價購土地的一戶民宅，但反西港外環道不當開闢自救會20多位年輕人，為保護糖鐵，在現場抗議，有人站上屋頂阻擋怪手機具，最後工務局承諾保護糖鐵後拆除民宅。

反西港外環道不當開闢自救會在西港外環道預定路線上，搭起堀仔頭生態藝術村長期抗爭，並爭取糖鐵西港旗站及附屬設施提報「市定古蹟」，台南市文化局文資處將在本月27日現勘。

反西港外環道不當開闢自救會總召鄭敦哲等20多人，上午因台南市工務局派出怪手，要拆除文化路口一戶民宅，西港青年以糖鐵鐵軌緊鄰民宅，拆屋勢將損及軌道、破壞西港線的完整，聚集現場抗議。

自救會成員鄭敦哲、蘇鈺雯等人舉標語牌，要求工務局立即停工，譴責工務局在文資審定未果，未邀請文資處與鐵道維修專業技術人員監督下，便粗暴動工的作為。

自救會青年坐在鐵道上表達抗議，現場戒護的佳里警分局將人抬離鐵道，鄭敦哲隨後爬上待拆的屋頂，以肉身阻擋怪手，但被警方以「保護安全」為由，將他強制帶下地面。

工務局新建工程科股長黃俊豪允諾為鐵道鋪設鋼板保護，才完成拆屋。