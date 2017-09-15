借書送麵包 偏鄉學童樂開懷

高市圖推出「行動圖書館暨故事媽媽列車」，孩子只要借書就能吃免費麵包。（記者黃佳琳攝）

2017-09-15 13:58

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市圖「行動圖書館暨故事媽媽列車」今天開往六龜國小，小朋友拿著借閱證借3本書，就領到1份知名烘焙坊的麵包，邊吃麵包邊看書，小朋友們開心又滿足，直說還要再多借幾本書。

高市圖表示，知名飲食企業帕莎蒂娜Pasadena今年再度與高市圖合作，讓愛閱讀的孩子們除了心靈糧食，也能享受愛的美食。今年第1場「行動圖書館暨故事媽媽列車」，開抵六龜區六龜國小校園，只要持本館借閱證借閱行動圖書車上的書籍3本即贈送美味麵包1份，以此類推，當天每人最多限換2份麵包。

高市圖指出，104年起擴大至偏鄉地區服務，將閱讀能量深入偏鄉校園，縮小區域的資源差距，10年來共服務900多場次，超過2萬名學生透過行動圖書館，得到更便利的閱讀服務與資源；今年還安排「米豆故事劇團」隨車帶來精彩表演，將繪本故事搬到現場演出，引發小朋友閱讀樂趣。

高市圖表示，今年預計辦理14場「行動圖書館暨故事媽媽列車」閱讀服務場次，遍及區域含括杉林、內門、桃源、那瑪夏等區域，期許更加帶動偏鄉閱讀風氣，平衡城鄉閱讀資源。