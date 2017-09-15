藝術家駐點中市原民服務中心 手繡圖騰DIY

2017-09-15 13:53

〔記者歐素美／台中報導〕台中市原住民綜合服務中心邀請藝術家駐點，台東阿美族藝術家王劉玉妹，結合拼布與原住民服裝，希望傳承東海岸阿美族的手繡圖案，並發揚光大，明日上午並舉辦鑰匙圈及東海岸阿美族圖案DIY活動，限額10名，可現場報名。

台中市原住民事務委員會今年邀請排灣族何美蘭及東海岸阿美族王劉玉妹等藝術家，在台中市原住民綜合服務中心駐點至11月11日，藝術家駐點時間為180小時，除在現場創作外，並展示其創作作品，駐點期間每逢週六，藝術家都會在現場，有時也配合舉辦DIY活動，有興趣的民眾可前往參觀或報名體驗。

63歲的王劉玉妹是台東阿美族，從年輕就從事服裝設計製作，以發揚東海岸阿美族圖案為職志，擅長結合拼布技巧創作原住民服飾，或將原住民的圖飾應用於現代服裝上，作品曾獲台中市原住民服裝走秀背心組第一名。

她表示，東海岸阿美族的花卉手繡圖案，十分精細，可惜現在製作的線，刺繡起來都會毛毛的，老一輩的精緻手工也令她望塵莫及。

明日上午10點到12點，王劉玉妹將在台中市原住民綜合服務中心舉辦DIY活動，民眾可選擇體驗鑰匙圈製作或手縫阿美族圖案；10月另有漂流木小花盆DIY，參加人數限額10人，可現場報名體驗。