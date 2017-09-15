獲捐愛心輪椅 癱瘓狗「茶茶」能走了

清大校園流浪犬茶茶遭遇車禍癱瘓，懷生社學生細心照顧，還為牠募到一台輪椅。（圖由清大提供）

2017-09-15 13:37

〔記者王駿杰／新竹報導〕清華大學校園共有30多隻流浪狗，可愛模樣惹人疼愛，其中，流浪狗「茶茶」在今年7月出車禍，遭車撞擊導致下肢癱瘓，所幸清華關懷生命社同學用愛陪伴，每天為茶茶換藥、按摩，更募得新輪椅，才讓牠重出校園。

懷生社長賴祈佑表示，現年2歲的米克斯犬茶茶去年4月來到清華，成為清華列冊「校浪」的一員。牠個性活潑乖巧，常與師生撒嬌玩耍。

暑期負責照顧茶茶的外語系碩士班學生陳思恩說，茶茶平時都在宿舍區活動，今年7月卻從宿舍區跑下山坡溜達，在台達館附近遭一輛白色轎車撞擊，駕駛不但沒下車察看，還將車駛離現場，獨留重傷的茶茶。

陳思恩說，不少同學找不到茶茶，最後沿著路上血跡在台達館地下室發現渾身顫抖的牠，經獸醫檢查，茶茶脊椎錯位、氣胸、骨盆斷裂、膀胱出血，傷勢嚴重，手術後確認已呈五級癱瘓。

懷生社長賴祈佑表示，茶茶剛出院時下半身沒有力氣，屁股拖在地上移動，造成臀部褥瘡，同學每天輪流幫忙換藥、餵食、按摩刺激後腿肌肉，擠尿、協助排便，才讓復健狀況逐上軌道，加上校外善心人士捐贈輪椅，現在茶茶已經可以拖著輪椅趴趴走。

賴祈佑說，清華懷生社成立超過10年，主要為校內流浪狗兒結紮、打疫苗，並訓練牠們不追車、親人，同時推動校浪認送養，這是最好的生命教育。