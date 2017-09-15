中秋月餅訂單不到去年1成 聲暉協進會盼愛心及時雨

聲暉協進會中秋月餅禮盒訂單不到去年1成，協會苦等愛心及時雨。（記者林國賢攝）

2017-09-15 13:20

〔記者林國賢／雲林報導〕中秋節將屆，雲林縣內身心障礙團體伴手禮訂單普遍較去年減少2、3成，雲林縣聲暉協進會中秋月餅訂單更僅有去年1/10，苦苦支撐，縣府今天呼籲企業、民眾能多下訂單，支持縣府身心障礙團體能有經費繼續服務。

聲暉協進會人員指出，協會培訓學聽語障朋友烘焙技能，讓他們有自力營生能力，每年中秋月餅禮盒是協會主要生意訂單來源，營業額都在百萬元左右，今年多家企業至今未下訂單，訂單還不到10萬元，眼見中秋將屆，今年可能出現賠本困境，希望民眾能下單，讓他們撐過去。

雲林縣身心照護協會、雲林縣復健青年協進會等協會也指出今年訂單都減少2至3成，讓原就已苦苦支撐的庇護工廠經營更困難，急待民眾支持。

雲林縣府今為身心障礙團體舉辦促銷大會，縣長李進勇表示，雲林縣現有5萬多名身心障礙者，他們靠自己的力量自力更生、實現夢想，中秋節是團圓及送禮重要日子，請社會大眾應以實際行動來給予支持，一樣是送禮，擱有愛心，一舉數得。

縣府社會處長徐忠徹表示，今年中秋伴手禮活動的身障團體包括「圓夢庇護工場」推出圓夢咖啡禮盒及咖啡方塊酥禮盒、「緣享庇護養花場」的蘭花禮盆、身心照護協會推出的「媽祖保柚」中秋文旦禮盒及樂活香草茶、雲林縣身心障礙者重建協會推出的「一厘米蜂蜜」及「醋的故事」禮盒、雲林縣聲暉協進會推出的月亮餅、黃金酥、土鳳梨酥等中秋月餅禮盒。