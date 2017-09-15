揭開矮靈祭神秘面紗 台中市賽夏族文化特展今登場

「賽夏族文化特展」展出的賽夏族舞帽文物。（記者歐素美攝）

2017-09-15 13:04

〔記者歐素美／台中報導〕賽夏族「巴斯達隘」（即矮靈祭或矮人祭）將於今年農曆10月15日前後展開，為讓國人認識賽夏族文化之美，台中市政府今起在原住民綜合服務中心舉辦「賽夏族文化特展」，展覽內容以傳統祭典儀式及特色文物為主，讓民眾一窺賽夏族「巴斯達隘」文化。

台中市原住民事務委員會表示，賽夏族「巴斯達隘」是台灣原住民族中極為特殊的祭典，也是賽夏族最重要的祭典活動之一，舉行時間以該族收穫完後的月圓時刻，即農曆10月15日前後，目前每兩年舉行一次，10年則舉行一次大規模的祭儀。

賽夏族的文化、生命禮俗與服飾等，一直保持著神秘色彩，「賽夏族文化特展」不僅以照片及文字等呈現「巴斯達隘」祭典內容，還有賽夏族姓氏的由來及漢字對照，還有難得一見的舞帽等文物。

台中市原民會主委馬耀．谷木希望透過「賽夏族文化特展」，讓都會原住民、原鄉部落族人及國人了解有關賽夏族的傳統祭典儀式及富涵文化特色的歷史文物，促成文化交流與了解，讓台灣民族多元性蓬勃發展。

「賽夏族文化特展」即日起展出至10月31日止，並將於9月23日上午10點舉行開幕典禮，開幕典禮將邀請部落耆老舉行祈福儀式。