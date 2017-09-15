澎湖莒光新村簽約外包營運 蚊子館可望解套

2017-09-15 13:04

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕延宕多時未營運的莒光新村澎湖青年旅店，今日終於與中正堂包裹簽約，由欣芮國際股份公司得標，董事長劉貴富與縣長陳光復在澎湖縣政府第一會議室完成簽約，預計每年為縣庫增加營運金及澎湖民眾就業機會，擺脫蚊子館惡名。

鄰近金龍頭砲台的莒光新村及篤行十村，其中篤行十村為旅遊處規劃，針對已故名歌手張雨生、潘安邦興建紀念館，營造外婆的澎湖灣觀光意象，也已先一步完成外包；另一邊的莒光新村則規劃為13省美食館、青年旅店及文創園區，則由建設處負責，但青年旅店卻完工多年，遲遲未啟用，而文創園區也是閒置多時，13省美食館僅剩4家勉強維持。

今日得標的欣芮國際開發股份有限公司，涵蓋中正堂、莒光新村青年旅店、文創園區，取得40年興建經營權，興建期18個月至少要投入5千萬元，預估全案可為縣庫帶入開發權利金200萬元及每年固定營運權利金120萬元，另外視營運績效加收變動營運權利金百分之2，營運期間規定雇用澎湖籍居民必須達2分之1。

簽約儀式由縣長陳光復與欣芮董事長劉貴富代表，未來配合金龍頭砲台已完工啟用、篤行十村去年也招商完成即將營運，後續海蛟中隊遷移後，可望帶動當地觀光商機，串聯觀音亭、第一賓館、順承門、西瀛勝境等，連接成媽宮舊城區觀光動線。