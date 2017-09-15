公車駛進校園 中華科大新竹校區今通車

2017-09-15 12:51

〔記者廖雪茹／新竹報導〕為降低學生騎乘機車事故發生率，交通部公路總局推動「鼓勵公車駛進校園計畫」，經新竹客運、國光客運配合，中華科技大學新竹校區今早熱鬧剪綵通車，借由公車延駛直達校園，預估將節省30分鐘到1個小時車程，約有1500名學生受惠。

中華科大新竹校區位在新竹縣橫山鄉，新竹分部主任石大明表示，新竹校區約有1500名外縣市學生，住宿人數多，過去學生們大多騎機車、腳踏車，往來竹東客運總站或竹東火車站搭車返家，耗時又危險；為維護學生安全，校方響應交通部公車駛進校園計畫。

經公路總局、新竹客運、國光客運及新竹縣政府等，歷時8個月的籌備，今早在中華科大新竹校區舉行通車典禮，副縣長楊文科、中華科大校長謝宏榮、董事長孫永慶及新竹區監理所所長林翠蓉等一同出席見證。

林翠蓉表示，鼓勵公車駛進校園計畫今年實施第3波，中華科大新竹校區校園出入鄰近台3線，該路段多砂石車且車速快，為維護學子安全，鼓勵學生多搭乘公車。

其中，新竹客運「5673B新竹-竹東」原本從新竹火車站到竹東，將延駛到中華科大，週五及週日共2班次服務；今天下午4點從竹東站發車，約4點15分駛進學校，週日晚上8點10分則從新竹火車站開往竹東及學校。

國光客運將由竹東客運總站，繞進中華科大再行駛到台北，擬週五、週日及週一規劃班車，路線尚在審查中，預計最快11月中旬可提供服務。

學生持一卡通搭新竹客運，還能享75折優惠，票價由71元降為51元。石大明說，將廣為宣導，提升學生搭乘率，讓公車路線長期延續，以增加便利性及安全性。林翠蓉也說，未來學校如果有更多搭乘需求，新竹區監理所也會請客運公司調整增加班次，以服務更多學生。

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