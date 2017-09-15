消基會調查：自助洗衣店販賣機洗劑標示 全部不合格

消基會調查發現，自助洗衣店附設販賣機所售洗劑商品，標示竟百分之百不合格！（記者陳宜加攝）

2017-09-15 12:09

〔記者陳宜加／台北報導〕近年自助洗衣店興起，不少小資租屋族住在小坪數套房，自助洗衣已是不可或缺的生活機能。然而，消基會調查發現，自助洗衣店附設販賣機所售洗劑商品，標示竟百分之百不合格！包括橘子、美國戴克斯特等知名連鎖業者均上榜。

消基會指出，自助洗衣店最大優勢為全天候24小時營業，加上操作簡單、價格低廉，廣受歡迎。由於多數消費者通常不會自備洗劑，消基會抽查台北市、新北市9家自助洗衣店，依「商品標示法」規定檢視店內販售洗劑商品標示。

消基會副檢驗長麥富德指出，9間自助洗衣店販賣機共購得28件商品，分別為洗衣精、柔軟精、消毒藥水、除靜電香片。共22家業者未標示製造商名稱、電話、地址、24家未標示淨重與容量、26家未標示主要成分、材料。

最誇張的項目為製造日期，全數28家均未標示。知名連鎖業者「橘子投幣式自助洗」符合多數規定，但未標示原產地、製造商地址；另一業者「美國戴克斯特投幣自助洗衣」吉祥店則未標示原產地、製造商地址與淨重、容量。

麥富德表示，抽查自助洗衣店販賣機洗劑商品標示百分之百不符「商品標示法」規定。「優必洗自助洗衣坊」販售的柔軟精與消毒水，不僅包裝破舊，盒裡更可見明顯汙痕與泛黃，令人質疑即使超過保存期限，消費者也無從查證。

他也強調，廉價柔軟精成分不明，恐影響健康。根據美國環境保護署（EPA）與化學品安全說明書（MSDS）數據顯示，柔軟精含有許多危險化學成分，包括帶有茉莉花香的乙酸芐酯、風信子香的苯甲醇、檸檬香的檸檬烯等。

麥富德說明，乙酸芐酯氣體會刺激呼吸道、苯甲醇造成中樞神經系統紊亂，引起頭痛、噁心、噁吐；檸檬烯則有研究發現當濃度高時會轉化成致癌物甲醛。且柔軟精殘留衣物中，可能造成身體傷害，在烘乾機裡加熱時危險性更大。

他建議，消費者到自助洗衣店應自備洗劑，並減少使用柔軟精或烘衣香片，若要使用衣物柔軟精，則應儘量選擇含有天然成分者，或在洗衣機中倒入1/4杯小蘇打或白醋，就可以軟化衣物，不僅不會危害健康，也省錢、經濟。

消基會董事長游開雄表示，台灣自動販賣機每年產值高達7千億元，多數以販賣飲料、零食為主，食藥署今年也納管自動販賣機的手搖飲品，而自動販賣機所售洗劑商品既含人工香精、塑化劑與化學成分，政府也應儘速納入規範。

他也說，業者應依法提供有完整商品標示的洗劑，完整揭露商品資訊，並維持洗衣機體衛生與安全，以維消費者權益。自助洗衣店已成為都會區常見消費型態，衛生條件與洗劑安全卻未見關注，呼籲主管機關應不定期檢查與管理。