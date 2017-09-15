孩子，你好棒！ 台中特教班戶外活動攝影賽頒獎

2017-09-15 12:12

〔記者歐素美／台中報導〕台中市特教班親師生戶外教育活動攝影比賽頒獎典禮，今天在陽明市政大樓舉行，大雅國中特教班畢業生黃雯琳，拍下活動當天搶大球的精彩畫面，以作品「脫穎而出」榮獲國中組第一名；北屯國小4年級張紫柔因腦性麻痺，參加水槍射擊活動時，媽媽忙著為他調整力度，導師蔣興傑則協助拍下母子同框的畫面，以「我自己會啦」榮獲國小組第一名。

教育局副局長劉火欽表示，教育局為鼓勵特教學生走出教室，每年舉辦大型戶外活動，參加人數逐年增加，今年4月在后里麗寶樂園舉行共吸引1300多人參加，將特教學生的學習從教室延伸到戶外，相當具有教育意義，由於特教學生到戶外的機會相對較小，藉由戶外活動鼓勵小朋友參與學習社會活動，啟發小朋友對生命的愛及對環境的感覺。

今年剛從大雅國中特教班畢業的黃雯琳，小時候因保母照顧不慎摔到，致發展遲緩，媽媽柯麗娟為照顧她，每天清晨5點就起床為她準備早餐，希望透過食物法改善她的狀況，十分辛苦。

柯麗娟說，雯琳會使用手機拍照，從手機拍照再對攝影產生興趣，這次以作品「脫穎而出」獲獎，雯琳很開心也很期待，事先就交代媽媽要陪同她出席領獎。柯麗娟則感謝教育局舉辦大型戶外活動及攝影比賽，讓家長很開心、很感動。

張紫柔因腦性麻痺，當天參加水槍射擊活動時，媽媽忙著為他調整水槍等力度，導師蔣興傑則協助拍下母子同框的畫面，作品取名「我自己會啦」，榮獲國小組第一名。教育局表示，因特教班學生狀況特殊，比賽允許教師或家長在一旁協助拍攝，以鼓勵為主。