287路線公車汰換 北市低地板公車比例破8成

台北市低地板公車數量已達2810輛，佔比達8成。（記者黃建豪攝）

2017-09-15 11:34

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市大都會客運287區及淡水客運957路公車今天汰換為低地板公車上路後，讓北市低地板公車數量已高達2810輛，佔全市行駛公車總輛的8成。台北市公共運輸處表示，在年底前北市還會再有12輛低地板公車上路，讓今年汰換車輛達到99輛。

公運處表示，北市從2008年鼓勵客運業者將傳統高底盤公車汰換為低地板公車，因低地板公車採通用化設計方式，配置有升降側傾、上下渡板坡道及輪椅座位，吸引年長者、行動不便人士、孕婦與民眾搭乘，除原有站名播報器及公車動態車機等智慧公車服務外，並與時俱進於部分車輛提供USB或插座充電服務。

傳統高底盤公車單輛造價約350萬元，低地板公車則高達460萬至470萬元，雖造價較高，但北市平均每輛補助87萬元，使得北市公車約3500輛的公車總輛中，其中有2810輛，已汰換為低地板公車。

公運處表示，按照市府規劃，將持續使低地板公車路網更加健全，明年度規劃再汰換155輛低地板公車，屆時北市低地板公車比例將突破8成5，並推估至2020年低地板公車比例可突破9成，讓山區、小巴路線等採用低地板公車窒礙難行的路線以外，全市可行駛低地板公車路線皆汰換為低地板公車。