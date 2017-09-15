教育部調查網路沉迷 國高中生占比高達3成

2017-09-15 11:29

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部今天公布「台灣中小學學生網路使用行為調查結果」，在上萬名國小4年級到高中職3年級學生中，沉迷網路占比約1成，國中生和高中職生占比則高達3成，有國中生因此中輟，如不讓他上網就大哭大鬧。交大教授周倩建議，家長和孩子一起討論手機及網路使用的規範，且以身作則共同執行，學生網路沉迷的情形就會比較低。

教育部資科司委託交大教育研究所教授周倩團隊，於今年3至5月進行問卷抽樣調查，調查對象從國小4年級到高中職3年級學生，共抽測277所學校，有效問卷10012份。調查結果顯示，106年國小4年級到高中學生網路沉迷傾向較100年下降，但仍約1成左右的學生為網路高使用沉迷傾向，亦即每10個中小學學生，就有1個可能會發展成網路沉迷。

教育部政次姚立德表示，如果他的小孩沉迷於網路，他也不知道要怎麼辦，幸好他的小孩已經長大了，他任北科大校長時，發現不少大學生常熬夜在網路上「對戰廝殺」，其實大人也差不多沉網，開會時也曾注意到教育部同事「屢低頭」，更何況是小孩子，身為父親，他認為是不是讓小朋友「打到膩了」就不會想沉網？但也建議家長以身作則「智慧使用」，協助孩子脫離網路控制。

在智慧型手機沉迷現況調查中，國中學生與高中職學生具有智慧型手機沉迷傾向的人數接近3成。新竹縣自強國中陳震齊老師表示，有一名國中生因沉網而中輟，如不讓上網就大哭大鬧，校方找到家中，父母也不以為意稱「又沒有殺人放火、只是上網」，家長態度很重要，學校才可以結合家庭及專業醫療機構輔導網路沉迷的學生。

陳震齊表示，他也曾輔導一名國三學生，因課業壓力成績變差，家長跟學校反映學生有過度網路使用的情況，學校發現因為親子關係緊張，造成學生過度使用網路，因此尋求心理師的介入，協助父母調整管教方法，學生後來回到正常的生活、考上理想高中。學生網路過度使用原因多元，往往伴隨其他課業或家庭問題，輔導成功的個案多是因為家長有即時的覺察並願意配合專業的協助。

台南高工板金科老師賴嘉宏表示，有學生家裡從事殯葬業，被同學在靠北版拿來「消遣」，為幫助學生了解開玩笑和霸凌的差異，他安排4人一組玩桌遊，有人扮演網路霸凌者，有人被霸凌，還有助長者及旁觀者等，讓學生學習「將心比心」。