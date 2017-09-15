「我的老天鵝啊！」 阿公阿嬤換上新芭蕾舞衣再出發

阿公阿嬤們舞姿自然流暢。（記者翁聿煌攝）

2017-09-15 11:23

〔記者翁聿煌／新北報導〕「我的老天鵝啊！」坪林區舞者平均將近80歲的飛松舞團，今天在坪林區公所接受前鄉長梁金生和國際獅子會300B2區永和獅子會捐贈新芭蕾舞衣，現場展現眩目舞藝，不論是慢節奏的日本民謠「淚光閃閃」、還是快動作的「小蘋果」，阿公阿嬤們跳起來流暢自然、精彩的演出贏得台下熱烈掌聲！

坪林松年大學的飛松舞團，現有32位爺爺奶奶，其中12位爺爺、20位奶奶，創立16年來每週一次聚在一起練舞，大家愈練愈開心、愈練愈年輕，常常受邀到全國各地演出，阿公阿嬤的熱情活力，也感染各地的銀髮族，要活出健康活出快樂。

當初創立飛松舞團的前鄉長梁金生，高齡92歲的媽媽梁阿要是飛松舞團的創團團員，梁金生說，坪林位於山區，人口外移及高齡化問題明顯，他看到許多阿公阿嬤，每天除了採茶種菜，生活單純無聊，因此配合當時縣府政策，在坪林成立松年大學分校，為老年人開辦舞蹈班歌唱班。

梁金生說，阿公阿嬤們聚在一起唱歌跳舞、交朋友，非常開心，連媽媽梁阿要一到上課時間，什麼都可以放下不管，成為快樂的全勤學生，而且飛松舞團的「芭蕾舞」令人驚艷，指導老師林寶蓮說，剛開始要長者換穿短裙吊帶上衣的芭蕾舞服，「開什麼玩笑！」，阿公阿嬤難以接受，勸說好久勉強接受，幸好台上觀眾都很熱情鼓勵，大家才慢慢接受。

如今飛松舞團聞名新北，阿公阿嬤的表演大方自然，也從練芭蕾的動作中學習伸展肢體、活動筋骨，阿嬤梁阿要說，跳芭蕾舞很開心，「覺得自己又年輕起來！」，92歲阿公陳本說，「男生也穿芭蕾舞衣，本來覺得很歹勢，但是到後來習慣就成自然！」。

坪林區長施明慧說，感謝梁金生和國際獅子會捐贈新舞衣給飛松舞團，舞員們深受鼓舞，未來會繼續勤練舞技四處巡迴表演，「照亮坪林、也照亮自己。」

相關影音