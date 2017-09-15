波蘭動畫大師葉茲庫夏 來台與觀眾互動

「你是我的菜」今年在法國安錫影展放映受到好評。（圖台中市政府提供）

2017-09-15 11:17

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中國際動畫影展即將登場，市府新聞局今（15）日公布最後一波片單，波蘭國寶級動畫大師葉茲庫夏（Jerzy Kucia）也將於首場次「導演講堂」，與觀眾近距離互動；此外，影展也公布親子單元「寶貝小宇宙」及最新參展的觀摩長片「童話大亂逗」。

今年台中國際動畫影展，適逢波蘭動畫百年紀念，特別策劃「光音詩人葉茲庫夏」專題，讓觀眾一睹波蘭國寶級動畫大師的精彩作品回顧；葉茲庫夏聞名國際，擅長將繪畫、圖像、攝影照片，甚至活動影像結合，並交織剪接後的現場收音、音樂重新創作。

台中市影視發展基金會表示，葉茲庫夏此次安排兩場不同的節目放映，從他1972年的作品「回歸」開始到2014年的最新作品「大提琴、小號與風景的賦格曲」，並將於10月14日的放映場次分享40年創作歷程。

今年影展還特別規劃「寶貝小宇宙」單元，影片都是國內外各大影展參展、甚至得獎的優質作品，包括今年在法國安錫影展放映的「你是我的菜」和「黑先生今天不上班」，以及廣島動畫影展的觀眾票選獎得主「天才編織手」等，讓觀眾在平易近人的故事內容和角色中，體會各具特色的美術風格。

參展的動畫長片還有「童話大亂逗」，這部作品改編自以「巧克力冒險工廠」和「吹夢巨人」等小說廣為人知的英國作家羅爾德達爾（Roald Dahl）的同名詩集，不僅組合大家耳熟能詳的童話故事，也深具天馬行空的創意，影展將同場連映上下集，讓觀眾一票看到底。

台中國際動畫影展10月13日至17日在台中站前秀泰影城舉行，9月23日起於兩廳院售票系統售票， 9月24日、10月1日和10月6日晚上，分別在勤美草悟道、逢甲大學和水利大樓前廣場舉辦選片指南露天電影院。