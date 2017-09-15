電信資費出爐！ iPhone 8、iPhone 8 Plus可0元入手

iPhone 8新機電信資費出爐。（圖擷取自蘋果官網）

2017-09-15 11:04

〔記者譚偉晟／台北報導〕為了便宜入手iPhone 8和iPhone 8 Plus，不少消費者會搭配電信資費，透過電信補貼來以更低的價格購買新手機。而現在電信業者也紛紛推出各自的電信資費方案，其中高資費的部分可讓消費者以0元的價格，購入全新iPhone 8與iPhone 8 Plus手機。

中華電信在今天（15日）公布了iPhone 8系列新機資費，只要從9月22日起，申辦「大4G購機方案」，月付1399元起，iPhone 8（64GB）購機價只要10990元。若是月付2,699元，iPhone 8 64GB或是iPhone 8 Plus 64GB就能0元入手，並享合約期間4G上網無限用、行動最大網網內免費、全國超過5萬個CHT Wi-Fi熱點免費用等優惠。

此外，老客戶或行動VIP客戶另享加碼優惠，購機價最高現折5000元。中華電信也加碼iPhone 7等指定機型降價優惠，最高折抵5500元，舊款iPhone 6s與iPhone SE也有降價優惠。同時「奇機重現」服務同步自9月22日起推出限時優惠，搭配指定購機方案申辦「奇機重現」，不限資費及機型，中華電信再送第1個月免月租費，現在申辦iPhone立即享受四大保障服務。

台灣之星則是搶先推出的預購資費方案，除了搭配高資費方案最高可折抵19600元外，透過台灣之星預購iPhone 8與iPhone 8 Plus的民眾可額外獲得2000元的購機費折抵，另外T-Club會員還可再折扣6000元購機費用。

此外在台灣之星預購iPhone 8與iPhone 8 Plus，還可買貴退差價保證。也就是搭配台灣之星月租599元以上4G勁速資費方案申辦iPhone 8系列新機，不論是在台灣之星直營及網路門市申辦，只要所申辦之手機專案價格，較其他電信業者實體直營門市「當月DM所提供之同約期、同資費的手機專案價格高者」，在申辦後31天內，至指定活動網頁完成線上申請作業後，經審核符合退差額資格者，即退還差額。退還金額會用於折抵國內通信費，退還金額最高2000元。同時台灣之星也提供額外手機保固服務，只要月付258元，即可擁有2年不限次數免費維修。

中華電信iPhone 8系列資費方案。（圖由中華電信提供）