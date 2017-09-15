中華電獨家與福斯「FOX+」合作 MOD、Hami19日上線

〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信MOD、Hami（OTT）再下一城，中華電信宣佈獨家與福斯傳媒集團旗下影音OTT服務「FOX+」合作，並在本月19日在中華電信Hami及MOD平台上線，為台灣OTT市場，再掀激戰。
「FOX+」是福斯傳媒集團全新打造的數位影音App，中華電信為強化MOD、Hami內容，與「FOX+」洽談許久，終於在近期定案。
市場人士指出，中華電近期積極行銷MOD，在「FOX+」助威下，MOD距年底200萬戶的目標，又往前邁進了一步。
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〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信MOD、Hami（OTT）再下一城，中華電信宣佈獨家與福斯傳媒集團旗下影音OTT服務「FOX+」合作，並在本月19日在中華電信Hami及MOD平台上線，為台灣OTT市場，再掀激戰。
「FOX+」是福斯傳媒集團全新打造的數位影音App，中華電信為強化MOD、Hami內容，與「FOX+」洽談許久，終於在近期定案。
市場人士指出，中華電近期積極行銷MOD，在「FOX+」助威下，MOD距年底200萬戶的目標，又往前邁進了一步。