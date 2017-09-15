代理教師可有1年薪？ 全教總踢爆實情「一場空」

職場悲歌！全教總今召開記者會，直批教育部稱和地方政府達成代理教師1年薪共識是「一場空」，立委張廖萬堅（右二）表態支持合理待遇，李姓代理教師（右一）盼政府正視。（記者林曉雲攝）

2017-09-15 10:53

〔記者林曉雲／台北報導〕職場悲歌！全國有1萬4千多名代理教師，1年被迫放「無薪假」2個月，去年全國教師總工會為代理教師請命，教育部稱已與各縣市政府達成1年薪的共識，但全教總今天召開記者會踢爆實情是「一場空」，理事長張旭政痛批，教育部會商「沒有達成效果、一場空」，地方政府依然強迫代理教師放無薪假、假性失業，全教總將聯合10多個地方工會「遍地開花」，同步依勞資法採取仲裁、調解等法律行動、控告各地方政府，高雄市昨已開第一槍。

張旭政直批，「地方政府拿自己錢」聘任代理教師，竟只有「加幾天意思意思」，部分學校甚至在「聘期外」還要求代理教師到校「免費勞務」，各縣市政府毫無改善誠意，教育部會商也沒有用，代理教師仍面臨暑假即失業窘境。

立委張廖萬堅表示，教育部今年編列6400名代理教師1年13.5個月薪，共計41億6260萬元經費，補助地方政府達3分之1，但以台北市比較有錢也只給11個月，代理教師人數占比已達12％，卻是學校內「2等教師」。6都苛扣代理教師薪水，1年有12個月，台北市差1個月、新北市、桃園市和台南市各差2個月，台中市和高雄市各差1.5個月。

張旭政特別點名新閣揆賴清德執政的台南市，聘期最短，給代理教師待遇最差，據賴揆以往台南作風，即使明年加薪3％，擔心未來會進一步弱化教育人事費；他也質疑各縣市政府於預算中均已編列足夠的教育人事經費，為了避免「一市兩制」，竟退回國教署額外支應代理教師經費。

李姓代理教師到記者會現場表示，每到6月份，代理教師就開始很擔心暑假沒有薪水，也沒有勞健保，是否會被再聘，因此不敢結婚和生小孩，盼政府正視。

教育部國教署國中小組長武曉霞回應，全國代理教師共有18986人，中央加地方的薪水總經費為123億4090萬元，教育部雖訂定「中小學兼任代課及代理教師聘任辦法」，但依地方制度法規定，國中小代理教師聘任屬於各地方政府權責，又為符合教育現場的彈性需求，教育部因此未明訂聘期、授權各地方政府決定，但國教署已多次邀集22個地方政府開會達成朝1年薪的方向規劃，國教署也了解各級政府財政或有困境，將持續透過經費補助方式，引導地方政府盡量朝代理教師支薪1年的方向努力。