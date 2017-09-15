中秋、國慶假期搭台鐵 最早9/19開放訂票

台鐵局從10月3日至11日，全線將加開各級列車300列次，針對東部地區還提供優惠對號區間車、7折紅眼列車、實名制列車進行疏運。（資料照，記者邱芷柔攝）

2017-09-15 10:32

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中秋節及國慶連假要搭乘台鐵出遊返鄉民眾注意了，台鐵局從10月3日至11日，全線將加開各級列車300列次，針對東部地區還提供優惠對號區間車、7折紅眼列車、實名制列車進行疏運。中秋節車票於9月19日凌晨0點開放訂票，國慶連假則於9月22日凌晨0點開放，實名制列車於9月29日上午6點起，開放身份證U、V開頭、106年8月1日前設籍花東縣民網路訂票。

中秋節假期疏運從10月3日至5日，共加開33列次，國慶假期於從10月6日至11日，全線加開267列次，國慶假期東部幹線含南迴線加開自強號126列、莒光號50列、復興號及區間車34列；西部幹線加自強號25列、莒光號8列、復興號及區間車24列。

針對東部地區疏運，10月4日、10月7日至10日，台鐵每日開行樹林－宜蘭－花蓮的直達對號區間快車3往返（去3趟回來3趟），總共30列次，並提供北－宜100元、北－花200元優惠票價；10月3日、10月4日及國慶連假節前及節後離峰時段，還會加開樹林往返花蓮、台東7折紅眼列車；10月6日、10月7日及10月10日加開東線返鄉、返工實名制列車。西部幹線則於疏運期間，加開七堵－嘉義間山線、台中－潮州及潮州－彰化區間快車共18列次。

另外，阿里山森林鐵路也為疏運國慶連續假期旅遊人潮，10月7日至10日每天將開行上、下山各2列次對號列車阿里山號，10月7、8日開行上、下山各1列次非對號列車中興號，10月9日再加開上、下山各1列次中興號列車，國慶連假對號列車座位於9月22日上午6點開放網路訂票。