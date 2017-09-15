留言問妙禪是否會出帽T被秒刪 部落客怒：X！才不到10秒

2017-09-15 10:14

〔即時新聞／綜合報導〕宗教組織「佛教如來宗」創始人妙禪師父，因收受信徒募資所購的勞斯萊斯一事，引起全民譁然，妙禪的臉書粉絲團「妙禪師父佛教如來宗如來精舍」日前發文稱，送妙禪名車是「送父親禮物」，引來許多網友朝聖，知名部落客「A濫」林雅強也去留言，不料卻被秒刪留言，讓他怒發文「X！才不到10秒」。

知名部落客「A濫」林雅強到妙禪的臉書粉絲團「妙禪師父佛教如來宗如來精舍」的貼文底下留言，他寫「請問除了紫色POLO衫，會出長袖帽T嗎，可轉帳或刷卡嗎」，沒想到不到10秒就被封鎖。他忍不住發文「X，才留言不到10秒喔！親眼見到自己的留言在電腦螢幕前變成灰色。」之後又用另一隻臉書帳號去留言，不料還是秒被封鎖，他傻眼說「是不是因為我的大頭貼是美江的關係」，更感嘆的在留言表示「上網20餘年 第一次被秒封鎖 感覺超差」。

網友紛紛表示，「他們一定很討厭帽T」、「我想是因為你沒有感恩seafood 吧 所以才會被秒砍」、「通關密碼沒寫啦，感恩seafood 讚嘆seafood」、「真的不到十秒被禁止留言，估計五秒而已。」、「我剛剛撐了兩分鐘耶，然後現在去找不到我的留言和留言功能了，哭哭，師父放棄我了」、「今晚他們的工讀生很忙，狂刪留言中～」。