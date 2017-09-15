妙禪神力讓信徒瘋狂搖晃？ 紫衣人解釋其中奧妙...

號稱有10萬信徒的「佛教如來宗」創始人妙禪，日前被爆收下信徒集資台幣4000多萬，買2輛勞斯萊斯名車供養，引發各界熱議。（圖擷取自妙禪師父臉書粉絲團）

2017-09-15 10:07

〔即時新聞／綜合報導〕號稱有10萬信徒的「佛教如來宗」創始人妙禪，日前被爆收下信徒集資台幣4000多萬，買2輛勞斯萊斯名車供養，引發各界熱議。「佛教如來宗」因信眾身著紫衣更被封為「紫衣神教」，最近有媒體就專訪到一名女性「紫衣信徒」，她表示，只是買2輛車，讓妙禪師父開心一下，這沒有什麼，妙禪師父是用人類的身體成佛，人類總是要吃、喝、拉、撒、睡，有世俗的慾望是正常的。

據《蘋果日報》報導，這名不到30歲的妙禪信徒D小姐擁有大學學歷，是一般的上班族，2年前在好友牽引下信仰妙禪，但近年因無法配合「佛教如來宗」1週2次的集會退團，但她仍相信妙禪有能力消除業力、保護信徒。

D小姐指出，每個人身上都有許多業力，唯有「大成就明師」（妙禪），才有辦法將業力化解吸收掉。D小姐說，她看過人的身體會很瘋狂地搖晃，但妙禪沒有實際解釋過「晃動」原因，據師兄、師姊的說法，有2種可能性，一是每個人的身體有很多業力，妙禪師父清理業力時會有一些反應；二是由於身體裡的靈性為感謝妙禪師父清業力，會有想要跪拜的感覺，身體才會「晃動」。