一蘭拉麵送上口紅印水杯 民眾直喊「太髒了！」

2017-09-15 09:48

〔即時新聞／綜合報導〕日本知名拉麵品牌「一蘭拉麵」來台展店，造成排隊人潮，但人潮眾多的狀況下，也產生衛生控管不佳的問題。

據蘋果日報報導，民眾表示，為了能吃到一蘭拉麵，特地於早晨前往排隊，等終於入座後，服務生卻送上沒擦乾的濕水杯，水杯上還有上一位客人明顯的口紅印，民眾直喊「太髒了！」。

台灣一蘭拉麵則回應，對水杯出現口紅印的疏漏深感服務不周，並說明店內的衛生清潔原則為四小時消毒一次，會回報日本總公司此次事件，也會再對相關清潔程序進行檢討。