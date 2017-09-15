泰利颱風前進日本！各地轉晴高溫達34度

今天颱風泰利逐漸遠離，天氣趨穩定，各地大多為多雲到晴的天氣。（資料照）

2017-09-15 06:42

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天颱風泰利逐漸遠離，天氣趨穩定，各地大多為多雲到晴的天氣，唯有部分地區會下雨。

氣象局表示，今各地多為多雲到晴的天氣，只有北部及東半部地區偶而會有小範圍的短暫降雨，午後在中南部山區也可能會有局部短暫雷陣雨的情形。

溫度方面，因颱風遠離、降雨減少，使得溫度比昨天回升3至5度，各地高溫約在32至34度間。

泰利目前中心位置在台北東北方約430公里的海面上，今天將以緩慢的速度向北北東方向移動，未來將會加速往日本一帶前進，預計在明天到下週一影響日本的天氣。

雖然泰利遠離，但今天台灣各地沿海（含綠島、蘭嶼）及澎湖、金門、馬祖仍有長浪發生的情形，目前新北市、宜蘭縣、花蓮縣及馬祖已觀測到浪高2到5米左右的長浪，提醒民眾注意。

今天台灣各地及離島地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 28 ~ 36 29 ~ 37 32 ~ 35 29 ~ 37

今天各地天氣概況。（圖取自氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自氣象局）