09/15 各報重點新聞一覽

2017-09-15 06:12

自由時報

兩岸拚半導體 中方嗆：受傷是台商

為期三天的SEMICON Taiwan國際半導體展熱鬧開展，昨登場的「兩岸合作發展論壇」今年特別冷清，甚至台灣半導體產業協會（TSIA）沒有大咖產業代表參與，這讓中國上海集成電路行業協會副秘書長陶金龍頻疑問「會不會是政治因素？」他甚至嗆聲，中國發展半導體的決心很大，絕對不會動搖，兩岸合作才能創造雙贏，如果雙方爭得你死我活，「受傷的將會是台灣企業」。

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準消防員 蹂躪9少女

考上消防特考的三十七歲準消防員王士聰，受訓期間竟忙於上網誘騙少女交往，陸續帶回住處發生性關係及拍下性愛照，再給對方五十至三百元不等打發，有少女遭他以「公布性愛畫面」一再強迫上床；檢警查出至少有九名少女受害，檢察官將王男聲押獲准及依妨害性自主等罪起訴。

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一例一休解套 賴揆：總質詢後擬定

行政院長賴清德上任後，「一例一休」爭議如何解套，各方關注，賴揆昨對外宣布他將在立法院新會期的總質詢結束後，迅速在行政院擬定方案，他昨也就此議題與民進黨立委舉行便當會溝通，強調「政院一定有態度」。據透露，賴清德昨已召集勞動部長林美珠，瞭解一例一休實施後的衝擊情況。

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蘋果日報

強冠董座 喝洗碗精自殺獲救

高雄強冠公司董事長葉文祥因販賣劣質豬油案，前天遭最高法院重判二十二年定讞，創食安案最高刑度，並通知最高檢察署對葉啟動防逃機制。葉文祥昨卻驚傳喝洗碗精自殺送醫，葉意識清醒且能言語，生命跡象穩定，住院觀察中，昨傳出他曾在手記自述「我必死在牢裡」，但律師不願證實。警追問自殺過程，葉卻語多保留。屏檢說，一般三審定讞案約在一個月內發監執行，此案將加強戒護，葉出院後再評估何時發監執行。

加薪哭窮 政院補助14縣市

行政院長賴清德昨正式宣布，明年元旦起軍公教加薪3%，中央、地方軍公教人員共115萬人受惠，所需經費共240億元，中央負擔180億元，其餘地方政府自償，中央政府視地方財政狀況補助。但此舉引發地方政府強烈不滿，南投縣長林明溱痛批：「中央出菜，地方政府埋單，根本是不當政策」；財政狀況較佳的台北巿政府都說，若中央不補助，只好舉債因應。

聯合報

全募兵制將上路 國軍明年大唱空城計

依據國防部規畫，明年元旦起不再徵召一年制義務兵役，明年底國軍常備部隊將完成全面志願化。民進黨政府也信誓旦旦，這次絕不會再延緩全募兵上路。但國防部送到立院的民國一○七年度預算書卻顯示，明年國軍即使包含一萬多人的「末代義務役」，總人數也只有十七萬三千人，首度跌破國防部先前公開宣稱維持有效戰力的人數底限。

一例一休修法 最快下月定案

行政院是否啟動一例一休的修法，行政院長賴清德昨天明確表態，行政院會負責任、誠實地面對各界意見，並利用到國會接受質詢時聽取立委指教，總質詢後迅速擬定方案向社會報告。

中國時報

2001年軍機擦撞 險爆中美大戰

前海基會副董事長高孔廉最近到大陸海南、成都參訪，期間巧遇2001年中美軍機擦撞事件中兩位中方飛行員之一趙宇。趙宇透露，當時中美軍機空中纏鬥，美方偵察機一度折返進逼，他曾請示指揮部「應否回擊？」，指揮部為避免擦槍走火，引起軍事衝突，否定其請求。雙方才從開火邊緣冷卻，結束空中對峙，避免了可能引爆的中美戰爭。

離開長榮 成功不必在我！張國煒的航空夢 是父親築的

沉潛年餘，星宇航空創辦人張國煒昨在「成功之母講座」上，首度吐露離開長榮集團的心得。他承認，這是很大的轉捩點，要說有沒有準備？「我之前是有準備的！」雖是衝擊，但覺得也很好，不管誰來接，只要能讓父親事業發揚光大，成功不必在我。