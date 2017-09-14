溪床裡看到這個讓人好害羞 草嶺奇景村民吃驚

古坑草嶺竹篙水溪溪床出現的奇特景象，有人覺得像縮小版無臉男、石筍、杏鮑菇，也有人說像男生的陽具。（林貝珊提供）

2017-09-14 23:55

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣古坑草嶺村民發現，在「草嶺十景」之一「峭壁雄風」旁竹篙水溪的溪床出現樣似竹筍、杏鮑菇的石柱，且每根石柱上都有一塊奇形怪狀的石頭，村民覺得訝異，遊客也嘖嘖稱奇。不過，有學者說這是水流沖刷造成的巧合。

古坑草嶺遊客服務中心人員林貝珊上月前往探溪時，在峭壁雄風下方小天梯停車場旁的竹篙水溪溪床發現特別景象，乾涸的溪床有一根根高約1、20公分的石柱，且每根石柱上方都有一顆奇形怪狀的石頭，像是有人特別排上去的。

林貝珊指出，在草嶺長大從沒看過其他溪床有這樣的景象，她把照片ＰＯ上臉書「遇見草嶺」粉絲專頁，民眾都覺得好特別，還有人留言覺得像「無臉男」縮小版，好可愛。

有遊客看到每個石柱上都有一塊石頭，覺得很神奇開玩笑說，「難道是外星人造訪」？另有民眾看到照片不好意思說「河床長出了陽具」！還有哈日民眾直呼，好像日本川崎金山神社的「金魔羅祭」。

水文地質博士、屏科大工學院長丁澈士指出，溪床壤土沈積，上面又有石頭壓住，雨勢小時溪水從蝕溝沖刷，形成石柱狀，遇到大雨溪流湍急，把周邊沈積較輕的土壤沖走，留下較硬土壤加上又有石頭壓住，即形成這樣的景象，這是溪流沖刷、搬運、堆積過程的天然景象，再遇大雨沖刷就可能不見。