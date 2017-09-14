台灣水資源A-TEAM成軍 展現技術進軍國際

台水公司董事長郭俊銘（中）陪同印尼雅加達副省長Dr. Sutanto Soehodho（右一）參訪鳳山集水廠。（記者陳文嬋攝）

2017-09-14 23:34

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台灣自來水公司結合國內26家廠商今成立「台灣水資源A-TEAM」，並邀請印尼、羅馬尼亞官方及業者參訪高雄鳳山給水廠，預計將於10月向中央提出籌組「台灣水務技術服務公司」，搶攻國際水事業市場，展現另類專業技術外交。

台水公司與外貿協會合作，邀集國內26家優質廠商，整合上、下游水產業，今成立「台灣水資源A-TEAM」，成員包括中宇環保、山林水等，藉由外貿協會綿密海外關係網絡，協助台灣水產業跨足國際，首先鎖定東南亞市場，擴展台灣水產業經營版圖。

董事長郭俊銘今邀請印尼、羅馬尼亞官方及業者參訪鳳山給水廠剛完工、運轉的全台首座「東港溪原水前處理場」，肯定工研院研發專利生物處理技術，使原先只能供應工業用水的鳳山水庫，水質符合飲用水水源水質標準，對印尼因受工業發展影響，遭受污染水源有莫大助益。

一行人隨後參觀澄清湖高級淨水場，出產水質比照日本東京標準，不但加入臭氧、活性碳，更多了RO逆滲透技術，過濾有害物質，尤其看到淨水製程中產生污泥，還能回收製成磚塊，大家是嘖嘖稱奇，印尼雅加達副省長是Dr. Sutanto Soehodho曾參訪過日本製水，他肯定台灣技術是世界第一流，有意願與台灣團隊合作，期待未來能有更多交流，提供完善供水系統建議，提升當地用水品質。

郭俊銘表示，台水公司每日產水860萬噸，總計124個供水系統，超過350座各式淨水場，來自河川、地下水等不同水源，產官學界30年來開發許多高級淨水處理技術，近年極端氣候出現供水危機，水公司開發出停電不停水的穩定供水系統，如石門水庫分層取水、開發伏流水等。

郭俊銘指出，目前擁有全球最複雜的供水系統，包括124個獨立系統、遍及309個鄉鎮，供水設備99%由台廠協力建置，不但設備供應沒有問題，價格比美日等便宜，成為台灣競爭優勢。

郭俊銘說，將轉投資「台灣水務技術服務公司」，預計今年10月向經濟部等提出計畫，並邀請A-TEAM成員入股，初期資本額1億元，預計明年底成立，擴展台灣水產業經營版圖，不但能挹注國庫，更展現另類國際外交。