秋天河邊「甜根子草」開花 白雪般景致吸引民眾拍照

曾文溪河畔邊白花花一片，如9月雪，是甜根子草開出白色的花穗。（記者黃文瑜攝）

2017-09-14 23:34

〔記者黃文瑜／台南報導〕「哇！秋天下雪耶！」每到秋天，全台各地河岸就有白花花一片如白雪的景致，吸引許多喜歡拍照的民眾取景，不過這些白花花的植物，一直被誤認為是蘆葦或是芒草，但專家表示，長在河畔上的非蘆葦，而是「甜根子草」。

蘆葦、甜根子草和芒草，在一般人的印象中，長得很相似，經常將這幾種「禾本植物」混為一談，特有生物研究保育中心植物組組長許再文指出，實際上3種植物的花穗顏色不同，生長的環境也不同，不過全台灣各地都能見到它們的蹤影。

許再文說，甜根子草與蘆葦及芒草最大的分別是花色，如果是銀白色一大片，甘同白雪就是甜根子草，蘆葦和芒草則是金黃色略帶褐色。甜根子草通常長在溪床、河畔有石頭的地方，開花的季節約在夏末秋初。

而蘆葦是水生植物，所以莖為空心為了要讓空氣存在內部，通常生長在山區沼澤地及海邊泥灘地，像是集集攔河堰及七股海邊都能見到它們的身影，開花時間海邊的蘆葦通常是秋天開花，山上的則是夏天開花。

花色與蘆葦同為金黃色的芒草，莖為實心通常長在山坡地上，台北常見的芒草為白背芒，約5、6公尺高，但在秋天開花，南部地區的五節芒，則是春夏開花，最高能長到10公尺。