中正橋修正通過都審 預計年底開工

連結新北市永和區與台北市的中正橋是台北市最老的橋樑，舊名為「川端橋」，於2015年3月指定為歷史建築。（記者鍾泓良攝）

2017-09-14 22:50

〔記者鍾泓良／台北報導〕連結新北市永和區與台北市的中正橋是台北市最老的橋樑，舊名為「川端橋」，於2015年3月指定為歷史建築。而台北市工務局於2015年決定採取新舊橋並存的方式改建。該案今天於都市設計審議會審議，最後決議新舊橋的腳踏車及人行動線將會再交由雙北交通局討論修正，全案修正通過。工務局表示，接下來9月底就發包，全部工程預計2021年完工。

工務局副局長黃一平表示，中正橋今年初就已經通過文資審議會，但因為部份委員對於橋面調整仍有疑慮，因此9月12日時工務局有再向各個委員提出可行性方案。他說，中正橋改建工程通過都審會後，工務局會在9月底發包，預計今年底動工，為顧及雙北交通，他們會先興建未來的橋樑，完成後再拆除現有通行橋樑，新橋預計2020開放通車，舊橋預計2021年拆除。

而依據歷史建築川端橋僅能供行人通行及休憩使用，因此實際提供腳踏車跨橋通行為中正新橋，但委員認為如此交通動線不清楚，最後都審會討論，有關交通系統研究交由雙北交通局討論，全案修正後通過。

該案上月審查時，設計單位台灣世曦缺乏圖面說明，甚至出現橋面比例失真問題而遭退回。這次台灣世曦有備而來，甚至還帶來模擬影片，讓都發局長林洲民一開始就虧「明明申設單位可以做那麼好，為什麼3個星期以前沒有這樣提出？」但都審委員陳茂雄則還是認為橋長寬失真，台灣世曦回應他經過確認橋面長寬完全按照原比例，沒有做過變更，認為是不同視角造成的誤差。