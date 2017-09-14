砍店舖禮讓古蹟 文萌樓旁都更案通過都審會

聖得福建設將一處店舖退縮，讓文萌樓周邊得以留設更多空間，讓都審會委員認為對於古蹟保留尊重，經過約1小時時間討論修正後通過。（日日春協會提供）

2017-09-14 22:52

〔記者鍾泓良／台北報導〕緊鄰大同區市定古蹟文萌樓的「聖得福住商大樓」都更案今天4度闖關台北市都市設計審議委員會，該案上次月底開會時，都審委員劉欣蓉批評聖得福建設對於文萌樓所預留的空間過於狹隘，把古蹟周邊開放空間現在變成一個後巷，而這次實施者聖得福建設將一處店舖退縮，讓文萌樓周邊得以留設更多空間，讓都審會委員認為對於古蹟保留尊重，經過約1小時時間討論修正後通過。

「聖得福住商大樓」位於大同區寧夏路與歸綏街交界口，鄰近文萌樓。該建築規劃興建26層、296戶的住商混和大樓，屬於都市更新案。聖得福建設今天表示將會減少1個店舖，預留6米以上的空間給文萌樓，增加通透性。針對歸綏街側的街屋，聖得福建設8月底規劃時讓民眾可以上到街屋2樓，今提案時決定取消樓梯，僅保留貓道供清潔跟維修使用。

委員對於實施者將店舖空間讓給古蹟的作法都表示讚許，連上次批評建商不尊重文萌樓的劉欣蓉都表示肯定。她說，委員不是在地主家上比手畫腳；地主可以不花一毛錢換到全新房子，是因為得到北市給予的容積，因此相對而言就要對基地周邊的文化資產給予更多尊嚴。

但對於聖得福建設不開放街屋2樓部分，劉欣蓉及委員認為比較可惜，覺得上次聖得福建設所提出的2樓利用較有空間感，也可以讓居民上到街屋2樓；最後經討論後，決定保留街屋2樓功能，聖得福建設也願意在街屋西側加上樓梯及無障礙電梯。

聖得福建設去年提案時原規劃將歸綏街、寧夏路兩側街屋拆除改為仿古立面，但遭都審會退回。今年8月台北市文資審議委員會未賦予街屋文資身分，僅要求保留歸綏街街屋立面，保留深度由聖得福決定；寧夏路街屋則可拆仿古重建。