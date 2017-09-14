赤腹鷹秋季南遷破2萬 期待墾丁四、七號「回家」

墾丁七號赤腹鷹，5月從社頂北返，近期可望返台。（記者蔡宗憲攝）

2017-09-14 22:20

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島已經吹起落山風，每年秋季南飛遷徙的赤腹鷹，已經陸續抵達台灣本島，墾管處委託猛禽研究會調查，目前已有超過2萬隻赤腹鷹通過國境之南，除了期待身上揹有發報器的的墾丁四、七號赤腹鷹再次路過台灣，將再安裝5個發報器赤腹鷹，持續解開猛禽遷徙路線之謎。

墾管處委託猛禽研究會從9月1日開始進行「秋季過境猛禽調查」，受到天候不穩定影響，9日前每天的赤腹鷹過境數量都不到100隻，9日起連續3天都超過2000隻，13日更高達6800餘隻鷹群過境，目前已經累積超過2萬多隻赤腹鷹過境，與往年同期數量相當。

至於近年展開的赤腹鷹衛星追蹤計畫，7隻個體中，僅剩下墾丁四號及今年春季繫放的墾丁七號仍有訊號，目前都已經在中國沿海，近期就有機會看到牠們路過台灣南遷。

墾管處處長劉培東說，今年秋季將增加5顆發報器，達到12條路線增加學術研究的精確樣本數，目前已經展開架網找尋赤腹鷹的任務。

至於其他訊號消失的發報器赤腹鷹，研究人員研判，因為目前太陽能電池的技術限制，赤腹鷹在繁殖及度冬地的樹林無法充電，重新起飛時電池可能功能受損，但牠們都已達成提供路線的任務，只能期待電池科技進步，未來能增加調查的時間。

猛禽達人蔡乙榮指出，目前台灣至日本間的琉球群島區域受泰利颱風影響、中國至台灣間路線穩定，預估17日後，有機會贏來本季最大規模的赤腹鷹遷徙盛況；至於秋季另一嬌客伯勞鳥，目前數量不少，但仍未到達往年滿山遍野叫聲的景象，還有待觀察。