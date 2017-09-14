妙禪擁兩部勞斯萊斯 妙天怒斥違反禪宗戒律

妙禪接受信徒供養2輛超過2000萬元的勞斯萊斯名車，在社會上議論紛紛。妙天所屬的釋迦牟尼佛救世基金會發表聲明斥責妙禪。（圖取自YouTube）

2017-09-14 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕妙禪近日接受信徒供養2輛超過2000萬元的勞斯萊斯名車，在社會上議論紛紛。妙禪的昔日師父妙天所屬的釋迦牟尼佛救世基金會發出兩點聲明，聲明中斥責妙禪違反戒律，對於勞斯萊斯事件，釋迦牟尼佛救世基金會也表示不予認同。

釋迦牟尼佛救世基金會發表聲明如下：

一、妙禪，原名劉錦隆，因違反禪宗戒律，已於2014年3月6日，經禪宗紀律委員會評議後做出懲處，逐出宗門。

二、有關二部各超過二千多萬勞斯萊斯轎車這件事，社會均有公評，我們不予認同。

該會也提出「劉錦隆（妙禪）於本門修行之具體事實大事記」，指劉錦隆（自稱妙禪），曾跟隨妙天禪師修行約15年，於2004年第二度背叛師門，違反禪宗戒律，自立門戶後傳法方式與正法嚴重違背（正法應公開普傳，無須故作神秘、造神、偶像崇拜），其在外的行為言論概與本門無關。

因近日媒體及社會大眾誤把「妙禪」（劉錦隆） 和妙天禪師混為一談，才提出說明希望澄清各媒體及社會大眾的誤解，不要做錯誤解讀、報導及不實言論，浪費社會資源。

事實上，該會早在2014年即曾就劉錦隆（妙禪）新聞事件發出過聲明，內容如下：

•劉錦隆（自稱妙禪），曾跟隨 悟覺妙天禪師修行約15年，於2004年第二度背叛師門，違反禪宗戒律，自立門戶後傳法方式與正法嚴重違背（正法應公開普傳，無須故作神秘、造神、偶像崇拜），其在外的行為言論概與本門無關。

•悟覺妙天禪師弘法已超過30年，劉錦隆（妙禪）中途離開只學到前半段缺乏後半段，歡迎如來宗師兄師姐回歸禪修佛陀傳承的真正佛心傳心印心佛法。

•本門所傳禪宗正統佛法，有世尊法脈傳承，絕對反對靈動的偏差行為，以免魔靈入侵。

•本門反對五體投地大禮拜，故作神秘、造神、偶像崇拜的行為。