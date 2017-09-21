大理石VS.咖啡 迸出時尚選品新火花？！

2017-09-21 07:30

〔記者邱璟綾／台中報導〕受到食安風暴影響，餐飲業也吹起自然飲食的風潮。位於台中市朝富路的「ivette cafe」，提供澳式風格餐飲與居家選品，從裝潢到選品都充滿大理石風格，喜歡簡單優雅設計的人絕對不能錯過。

走近朝富路，目光很容易被「ivette cafe」這棟有著嫩綠色外牆的歐式建築所吸引，門庭後縮的設計，擺上盆栽與桌椅，店家希望透過宛如「自家門口」的設計空間，讓消費者能在一方天地內品味「澳洲生活」。

品牌總監Ivette在澳洲生活十多年，生活習慣或飲食觀念深受影響，由於她每次回台都找不到心中的好咖啡與好餐點，於是決定回故鄉開店，並以自己的英文名字Ivette為名，打造台中少見的澳洲風格早午餐咖啡店，期待引領自然飲食風潮。

Ivette說，綠色代表環境永續與綠色生活，希望從建物外觀與內部裝潢空間的色調，傳達她對健康飲食的堅持，她認為健康飲食不是一味地吃有機蔬菜，而是瞭解身體需要什麼，因此攤開菜單，除了有「培根蛋冰淇淋」等充滿澳洲風格的餐點，更能從菜名一眼看穿所有食材，讓人了解自己吃了什麼。

沿階梯上樓，映入眼簾的是座位區與選品空間「select ivette」，Ivette鍾愛大理石與黃銅的設計，挑選來自澳洲、丹麥、荷蘭與台灣的品牌，品項有生活用品和大理石、黃銅、木頭等天然材質的器皿與花器，也可找到店內使用的高質感餐具。她特別喜歡器皿，不僅可以是擺飾，也能當小盆栽、筆筒、糖果盆等，任憑想像遨遊，一個小物件就有各種可能。

她認為，點綴在都會間的選品店是城市品味的象徵，但台中選品空間的數量遠不及台北，讓她時常感嘆：「為何好東西都往台北跑？」因此固執地根留故鄉，希望讓更多人認識來自澳洲的健康飲食觀念，「消費者來這裡，就是吃我喜歡的食物，喝我喜歡的咖啡，購買我喜歡的設計。」

ivette cafe：（04）2254-5411，台中市西屯區朝富路120號