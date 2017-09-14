信義區反公宅 民眾帶傘抗議逼都發局流會

2017-09-14 21:58

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市都發局從市長柯文哲上任一來欲要在信義區六張犁陸保廠A、B基地興建709戶公宅，都發局今晚於台北醫學大學舉辦第3次的公宅說明會，然而景勤民眾霸佔舞台，不讓都發局官員上台報告。景勤里長賴惠貞認為都發局未作有效溝通，未改善當地交通就要朝開公聽會，要求第3次說明會無效，馬上流會。最後經過2小時溝通未果，最後宣布散會。

賴惠貞聲稱民眾帶布條跟傘來抗議與她無關，「但這是不是民主的一種訴求？」。她批評市府沒有改善交通，就想要蓋公宅；而她也認為都發局未依照她的要求在陸保廠現址召開露天說明會，而是選擇在台北醫學大學內的演講廳開說明會，根本就不尊重在地居民意見，大喊說明會無效，要求立即流會。她也批評市長柯文哲去了廣慈基地兩趟，為什麼一趟都不來六張犁，「瞧不起我們信義區嗎？」

現場民眾自行搬出麥克風高喊「給我大公園！」、「給我們森林大公園！」，也有民眾高喊「給我們姚文智！」。但有居民直接說，台北市的預算應該用在台北市民上，「為什麼外縣市學生上來可以住，他要上來讀書就應該是他們家讓他有辦法念，不然就在外縣市讀阿！」

而藍綠議員王鴻薇、張茂楠也到場為居民發聲，張茂楠認為，「對的政策一定要堅持，但不對的政策也可以朝令夕改」，認為柯文哲應該親自到場說明，「講得贏給他做，講不贏他別做。」王鴻薇說市府很用心提出許多交通方案，但目前都沒有具體改善成果，「一些巷子裡面的機車是滿坑滿谷」，應該先拿出成果才會召開公聽會。

前市長郝龍斌時期就開始洽談陸保廠蓋公宅，最後在去年以約54.7億元有償撥用北側Ａ、Ｂ兩塊基地，合計1.4公頃，戶數共709戶，附設圖書室、健身房、公共托育及多功能照顧中心。今年4月居民以噴漆、掛白布條方式抗議公宅進駐，近期居民則在大樓上懸掛牆面廣告寫著「拒絕蚊子公宅」、「爭取生態公園」。