亂丟垃圾重罰不怕 竹東清潔隊派員站崗勸阻

針對杞林路髒亂點，竹東鎮公所清潔隊員昨天花了3個小時，清掉3噸多垃圾，今天一早卻又出現5袋垃圾，引起鄉親共憤。（竹東鎮公所提供）

2017-09-14 22:00

［記者廖雪茹／新竹報導］誇張！新竹縣竹東鎮公所針對杞林路一處髒亂點，舉發亂丟垃圾行為人，今年已累計開罰94筆，罰鍰超過40萬元，但惡行卻未停止，昨天才清掉3噸多，今天又見5包垃圾袋，引發鄉親共憤，齊聲譴責破壞環境者；清潔隊今起派員站崗，柔性勸導，請大家發揮公德心，不要讓竹東淪為「垃圾城」！

「新竹爆料公社」等臉書社團，每隔一段時間就有網友貼出竹東鎮杞林路上的髒亂點，照片還不斷更新，網友留言嘲諷「 好沒水準！」、「不知道這些垃圾會一暝大一吋，還是會一口氣抽高呢？」、「設立一個景點名稱，就寫『道德淪喪』」等。

竹東鎮長徐兆璋表示，杞林路一處路邊停車格上、台電竹東服務所附近，今年初開始遭人亂丟垃圾，現已變成清潔隊的夢靨，每次清完垃圾隔天又被丟，不勝其擾，民眾對禁丟垃圾的告示牌視若無睹；像是13日，隊員花了3個小時清掉3噸的垃圾，今天一早又發現5包垃圾。

清潔隊長彭朋喜說，經檢視，大多是家戶垃圾，少數是攤販垃圾。公所實施破袋檢查，縣府環保局也裝置監視器蒐證，依「廢棄物清理法」取締，迄今累計舉發187筆，由於證據不足，實際開罰94筆，罰鍰合計41萬8900元，大多處最高罰鍰6000元重罰，卻仍無法制止隨手亂丟的行徑。

監視畫面顯示，有些鄉親為避免車號被拍下，刻意將機車停在加油站，戴安全帽、穿著雨衣走到髒亂點丟棄垃圾。

代表會主席陳昌平、代表李秀容、徐呂麗琴等說，代表會屢接獲鄉親陳情杞林路的髒亂點，清潔隊一清完，2個小時後又出現垃圾，破壞環境及衛生，也耗費行政資源；他呼籲鄉親發揮公德心，共同來維護竹東環境。

為徹底消滅髒亂點，清潔隊從今天上午派員現場站崗，柔性勸導，迄中午已勸導8名鄉親，警方也將加強巡邏。環保局表示，歡迎民眾協助檢舉，一旦檢舉案成立，該局在收到罰鍰後會提撥15%給檢舉人，每半年結算檢舉獎金一次。

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