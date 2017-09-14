「2017臺宏藝起」宏都拉斯大使館邀民眾共享文化盛宴

「2017宏都拉斯畫展–台宏藝起」今起在台北市長官邸展出，將持續三天。（記者呂伊萱攝）

2017-09-14 20:59

〔記者呂伊萱／台北報導〕宏都拉斯大使館邀集三位優秀宏都拉斯畫家，今（14）起在台北市長官邸藝文沙龍展出「2017宏都拉斯畫展–台宏藝起」，畫展將持續3天。宏都拉斯駐台大使謝拉（Rafa Sierra）表示，這是第二年辦理宏都拉斯畫展，希望透過藝術連結宏都拉斯與台灣，讓友邦台灣享受來自中美洲的藝術盛典，歡迎民眾參觀！

「2017宏都拉斯畫展–台宏藝起」此次邀請到三位不同世代、各具代表性的宏都拉斯畫家，分別為宏國重量級畫家胡力歐‧比斯奎拉（Julio Visquerra）、中生代畫家諾拉‧布查南（Nora‧Buchanan）與年僅16歲的新秀畫家亞莉安娜‧加勒（Ariana Gale）。

謝拉致詞時說，宏都拉斯人才濟濟，在運動、科學與藝術等多元領域皆有傑出表現，藝術中的音樂、舞蹈與設計等亦有非凡成就，尤以繪畫表現最為出類拔萃。此次是宏都拉斯駐台大使館第二年舉辦宏都拉斯畫展，謝拉說，希望可以使畫展成為例行性活動，透過藝術連結宏都拉斯與台灣，讓友邦台灣享受來自中美洲的藝術盛典，深化文化交流。

胡力歐的作品風格融合魔幻寫實、印象主義、立體主義及表現主義，胡力歐說，很高興來到台灣分享宏都拉斯的藝術作品，他的畫作通常以是仕女與蔬果為主體，以亮麗飽滿的色彩展現十足生命力，此次還特別為台灣創作三幅結合台灣元素的畫作。諾拉以細膩風格與多元創作素材聞名，例此次展出的《瓜納哈島靈魂55公里》，諾拉說，她代表宏都拉斯中青世代與女性視角，希望以自然風光讓台灣認識宏都拉斯。

此次參展最年輕的亞莉安娜展出《面孔‧溯源》，以豐富光影、結合黑白與彩色、獨樹一格的靈魂畫風，展現出中美洲原住民蘭卡族的面貌、習俗與歷史，令觀展民眾印象深刻。亞莉安娜說，希望透過畫筆，讓大家看見她眼中蘭卡族面對生活的挑戰及希望。

多明尼加、土耳其、海地、聖克里斯多福及尼維斯與薩爾瓦多等多國大使、外交部次長劉德立、國防部參謀總長李喜明與美國在台協會（AIT）美國中心主任區毅良等人均出席觀展。畫展自14日起，上午10點至晚間6點，於台北市長官邸藝文沙龍展出，至16日截止。