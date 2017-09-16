名片新鮮現印！ 感受鉛字活版印刷之美

隨身鉛字活版名片印刷機設計師顏宏霖（Yellow）。（記者陳宇睿攝）

2017-09-16 08:30

〔記者張嘉渝／台北報導〕你有拿過熱騰騰的名片嗎？由台灣設計師顏宏霖（Yellow）與團隊所設計的「隨身鉛字活版名片印刷機」，強調可以讓人走到哪印到哪，讓每個看到名片在自己眼前被印出來的人無不驚奇。

這台機器難得的地方還有採用鉛字活版，在這個數位時代，鉛字活版必須先鑄造出鉛字，再經過撿字排版才能印刷，實在有夠「厚工」！但對顏宏霖而言，拿著沉甸甸的鉛字卻可帶給他無比的踏實感，因此他用隨身名片印刷機為鉛字創造現代的使用方式，以促進鉛字使用率，進而讓鉛字可以持續地被生產，並讓鉛字活版印刷被「活保存」，而非就像恐龍化石搬進博物館成為「死保存」。

今年3月隨身鉛字活版名片印刷機在募資平台上線，3、4小時內即達標33萬、1天內破百萬、3個月內共募得520萬，誰說鉛字活版印刷已死。而同年6月顏宏霖開設結合大稻埕茶的咖啡店「一間印刷行」，提供英文鉛字、隨身鉛字活版名片印刷機體驗，以及機台教學，讓民眾能更輕易地接觸到這些有溫度的印刷品。

一間印刷行：（02）2559-2334，台北市大同區重慶北路二段97巷16號

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隨身鉛字活版名片印刷機原木色款、黑色款、檜木款（由上至下）／3,680元、3,680元、4,990元（9X5X25cm）（不含鉛字，含1個自選非Logo名片版型），原木色款、黑色款為松木染色而成，檜木款則是實木製成，檜木香氣明顯。今年10月起一般人皆可在店內購得，亦可宅配，運費另計。（記者陳宇睿攝）

一間印刷行以廢木材做成的座位空間私密，可讓消費者專注、享受排版創作過程。（記者陳宇睿攝）