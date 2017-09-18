全球最好吃咖哩這樣做 泰籍主廚示範「馬沙曼咖哩牛腩」

2017-09-18 07:30

〔記者陳怡君／台北報導〕泰國料理色香味俱全，光是咖哩就有紅咖哩、綠咖哩、黃咖哩之分。其中，融合數種辛香料的「馬沙曼咖哩」，因為香氣豐富、口味濃郁多層次，還曾被CNN票選為全球50大美食第一名！ 台北喜來登大飯店SUKHOTHAI泰籍主廚阿桐師，特別為讀者示範這道「全球最好吃咖哩」──馬沙曼咖哩牛腩，快來跟著動手做做看這道「泰」厲害的佳餚吧！

馬沙曼咖哩牛腩

食材：乾紅辣椒碎10根量、紅蔥頭碎2個量、大蒜碎2個量、南薑碎1小匙、香茅碎少許、香菜根碎2根量、肉桂棒少許、八角少許、椰漿480ml、牛腩300g、羅望子汁2湯匙、馬鈴薯塊1顆、洋蔥塊半顆、烤花生100g、腰果仁少許、紅蔥酥少許

調味料：魚露2湯匙、椰糖2湯匙、鹽1小匙、茴香粉1小匙、香菜粉1小匙、蝦醬1小匙

1.將乾紅辣椒碎、紅蔥頭碎、大蒜碎、南薑碎、香茅碎、香菜根碎、肉桂棒、八角放入容器中，搗敲至細碎，並以鹽、茴香粉、香菜粉、蝦醬調味。

Tips：建議使用果汁機、蔬果研磨料理器搗碎食材，較為便利、快速。若使用研磨碗手工搗碎食材，則建議一次只搗碎一種食材，這樣較能將食材均勻磨碎；一次在碗中加入太多食材，反而不易處理。

2.以中火起一鍋，加入沙拉油1大匙，接著將步驟1呈紅色泥狀的食材放入鍋中炒香，倒入椰漿約200ml～300ml，再放入牛腩拌炒，拌至均勻後，再加入魚露、椰糖、羅望子汁調味。

Tips：牛腩可先稍微煮過，肉質會較嫩。椰糖可使用砂糖代替。

3.最後加入馬鈴薯塊、洋蔥塊、烤花生及剩下的椰漿拌炒，轉小火、將醬汁煮至滾，即可關火。盛盤時，再撒上紅蔥酥及腰果仁即完成。