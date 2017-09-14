抱學長後遭言語性騷擾 女大生怨：結果大家都罵我

有女大生稱在夜衝時遭學長性騷擾，結果事後大家都罵她，她於是PO網抱怨，引發議論。騎車示意圖，照片和新聞事件無關。（資料照）

2017-09-14 23:28

〔即時新聞／綜合報導〕大學時代常三五好友相約出遊，但有一名女大生在社群網站發文，表示她和社團的學長姐去夜衝，結果鑰匙抽到一名學長，而學長的女友正好是同系學姐，但女大生指控，學長在路途上用言語性騷擾她，事後消息輾轉流出，學長和他女友大吵一架，她則被整個社團圍剿！

這一名女大生在「Dcard」發文，表示她是社團的新成員，原本她不參加夜衝，但好友A熱情邀約，她只好去了；當天一群人玩完桌遊後要去夜衝，她抽到一名學長，學長是社團核心，學長的女友則是同系學姐，所以在路上她和學長都很有話聊。

女大生說，學長騎車騎到一半，和她說「想騎快點」，而且怕她會冷，所以說可以抱著他（學長），女大生於是照做，但抱住後，學長竟說：「欸妳奶頂到我了，看不出來妳蠻有料的喔」，然後沿路上的話題都離不開女大生的胸部，女大生對此覺得很尷尬，於是說想回家睡覺了，結果學長竟說：「妳是在暗示要跟我一起睡嗎？」

女大生回去後，把上述事情和好友A講，好友A聽了相當不爽，跑去和學長女友告狀，最後害學長和女友大吵一架。

女大生稱，學長的說法是「我（女大生）明知道他（學長）有女友還硬要抱他，用胸部頂他，最後還邀他回家被他拒絕...」，由於她在社團是邊緣人，導致社團內全都相信學長說法，她被形容成「一個勾引學長不成的婊子」，學長的女友也發文罵她，讓她實在不知道該怎麼辦？

女大生將此事PO網後，引發網友議論，有人直言「朋友A也很有事」、「這種朋友根本可以不要了」、「學長很糟糕，人格有問題」，但也有人認為原PO沒保持距離不對，表示原PO已知學長有女友的前提下還抱他，即便原PO說的是事實，也還是他們口中的「婊子」。