張國煒：星宇航空沒包袱 其他兩家很害怕

星宇航空董事長張國煒14日出席「成功之母講座」，以「迎向挑戰無所畏懼」為題發表演講。（記者方賓照攝）

2017-09-14 21:08

〔記者陳宜加／台北報導〕前長榮航空董事長張國煒離開長榮集團，東山再起，宣布籌設星宇航空。張國煒說，星宇航空當然希望超越長榮航空，虎父無犬子，父親當然希望下一代更優秀，才會感到光榮。他將在父親栽培既有基礎上，繼續努力超越他的成就，是首要目標；第二個目標就是讓世界知道台灣民航具國際水準以及台灣民航安全，都是一定要做到的。

張國煒說，離開長榮時不覺得人生沒希望，重新爬起來做想做的事。過去十年來在長榮用生命經營公司，坦白說花費很大精力與精神，離開長榮先休息。但「好景不常」，周邊不少親友嘰嘰喳喳，他也認為自己每天像遊民，什麼事情都不能做，決定重操舊業。

他說，外人是不能踏進這個領域，自己卻是只能在這個領域，加上許多兄弟搞航空，既然外界有期待可以做好，決定出來。父親過世前叮嚀要做好飛安，一直以飛安自居，現在沒有舞台，成立新航空公司，也不算辜負父親期待，維持想做的事業、繼續為他打拼。

張國煒說，長久以來台灣民航浮浮沉沉，近年長榮做得不錯，慢慢感覺台灣民航更陽光，但如何持續很重要，他心中有願景，過去希望長榮代表台灣，在國際間發光發熱，是他一直秉持的願望，現在失去這個舞台，仍期許代表台灣，把台灣民航帶出去，不要讓人認為台灣民航不具水準、常常出事，這點非常重要。

他也透露，星宇航空名稱由來，除表達對早年走船、仰望星空做導航航行的父親的尊敬，也有他自己當飛行員開飛機時，很多時候也在仰望星空，代表對天空、對星空的懷念。他也希望，星宇航空在不久的將來不僅航行大氣層，有一天也可以飛向宇宙無限拓展。

至於英文名稱Starlux，則代表要提倡台灣精品文化，他認為，民航界也要有精品品牌。不能說現有航空體系別人不是精品，只是期許自己超越他們、代表台灣。

針對華航、長榮兩大競爭對手，張國煒說，兩家都不錯，但都還有很大進步空間，過去十年他一直改變長榮，或許有人不認同，但相信員工百分之九十認同。在長榮有一個遺憾、無法完全改造，坦白說畢竟是有包袱的就在它有個母公司。有時傳承反而成為負擔，說服很多人做出改變，不是不能改，要花很長時間。

至於華航因為國營事業，老闆換來換去，也對於華航員工不公平，但也是無可奈何的事實。與星宇航空比起來，他一個人說了算，專業領導方向制定下，可以百分之兩百發展。他將用盡所有知識與管理才能做到最好，一定會超出兩家發展的速度，團隊全是精英。

他期許，要讓星宇航空成為「台灣的阿聯酋」，笑說相信這也是其他兩家公司非常害怕的，但沒有關係，他清楚可以做到什麼、市場在哪裡，一定能帶起台灣民航帶著台灣飛出去，讓台灣人有面子、出國安心。

他也笑說，過去就有留一手，「否則今天怎能做在這裡？」