為新版文資法再槓上 北市府5千字反擊文化部

2017-09-14 21:03

〔記者周彥妤／台北報導〕文化部與台北市文化局近來頻為新版「文化資產保存法」短兵相接，北市文化局先批文資提報會因而暴增，市長柯文哲更站上火線，指「修法指定古蹟又不給錢修」；文化部昨晚以1500字新聞稿要北市府「善用資源」，北市文化局「深感錯愕」，今天發出近5000字新聞稿反擊；文化部回應，盼北市成立文資專責機構及文資專業服務中心，以利攜手保存文資。

針對提報文資門檻一事，文化部認為，新法完善當前法律機制，並無降低提報門檻；文化局認為，往後非所有權人提報後列冊追蹤，須於半年內辦理審議，明顯擴張其權利，不僅有浮濫提報之虞，更無疑是「審判」所有權人，與憲法保障財產權相互抵觸。

文化部提到，為協助地方政府保存區域性文資，推動「再造歷史現場」計畫，核定補助經費1.4億元；但北市文化局卻指，今年4月文化部告知該計畫納入前瞻計畫，補助經費為2億23萬餘元，卻因前瞻計畫未獲核定而延宕，為先行辦理，只能申請動用第二預備金4000萬餘元。

至於籌備成立文化資產處，文化部指稱，99年至101年，北市府向中央請領補助款計530萬元，但在100年掛牌籌備後，至今始終未曾成立；文化局卻認為，中央僅給予掛牌經費，員額編制仍未擴充。

對此，文化部文化資產局長施國隆表示，有感地方保存文資的人力確實不足，故盼北市仿效台中市、台南市、高雄市等，成立文資專責機構，便能編列更多專業人員、經費；另一方面，中央也會補助北市設立體制外的文資專業服務中心，如此一來，雙方才能齊心朝向保存文資的目的前進。