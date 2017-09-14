「快樂寶拉」逛逢甲夜市打卡 林佳龍留言表歡迎

2017-09-14 20:39

〔記者蘇金鳳／台中報導〕泰國網路紅人「快樂寶拉（Happy Polla）」再度來到台灣！12日寶拉在逢甲夜市打卡，並在臉書貼文向大家打招呼，，3天內就有3.7萬人按讚，台中市長林佳龍今日也代表市民留言，歡迎寶拉常來台中。

寶拉則留言回覆表示，很榮幸來到台中，台中是個很棒的城市，未來很快會再造訪台中。

「快樂寶拉」穿衣風格大膽，勇敢做自己的形象受到許多人歡迎，臉書上的追蹤人數及按讚數高達上百萬，12日凌晨寶拉在臉書上傳在逢甲夜市的照片，並貼文說「Taiwan boys. I'm here。（台灣男孩們！我在這裡）」

台中市林佳龍得知後也留言，表示很高興看到寶拉十分享受在台中的旅程，並代表台中市民歡迎寶拉常來台中，把台中之美介紹給廣大粉絲們。

寶拉並留言回覆林佳龍，表示自己很榮幸來到台中，台中是個很棒的城市，未來很快會再造訪台中。

此外，許多網友看到林佳龍在寶拉臉書上的留言，驚呼「原來市長也知道寶拉」，而寶拉的網路魅力果然超人氣，來到台中至今不到3天時間就有3.7萬人按讚，還有粉絲看到女神駕到，直說要到逢甲夜市朝聖！

市府表示，逢甲夜市目前是台灣規模最大的夜市，從文華路一直延伸到福星路，由於逢甲夜市創新多元的美食小吃，加上販賣商品種類玲瑯滿目，個性主題商店林立，每天都有上萬遊客前往，將持續改善週邊交通、停車等設施，希望每位來到台中的遊客都能留下最美好的回憶