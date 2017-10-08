校服我最正》男女生各有特色 百年南英商工流行不敗

女生小圓領上衣配深藍色百褶裙、白色長筒襪，款式20年不退流行（記者劉婉君攝）

2017-10-08 06:30

〔記者劉婉君／台南報導〕南英商工位於人和太陽一樣熱情的台南市，學生制服不僅考量穿著舒適度，設計上也符合高校生的青春洋溢，女生蘇格蘭百褶裙曾摘下全國高校制服「格子裙」組冠軍，男生制服也曾獲選「最鮮男校服」，今年再贏得全國制服大賞南部冠軍，連續3年的好成績，讓學生們齊聲大喊「校服我最正」！

南英商工女生深藍色百褶裙，曾摘下全國高校制服「格子裙」組冠軍；男生白底藍細條紋上衣搭配深藍色長褲，也曾獲選「最鮮男校服」。（記者劉婉君攝）

今年創校百年的南英商工，制服演變史也相當豐富，從傳統的卡其服、軍訓裙，備受好評的蘇格蘭百褶裙，到現在的樣式，歷經5次改變。

南英商工校服呈現出高校生的青春與氣質。（記者劉婉君攝）

現行款式的前身是86學年度由廣告設計科學生設計、全校師生票選決定，男生是白底藍細條紋上衣，衣領為國民領，配上深藍色的長褲；女生則是圓領的白底藍細條紋上衣，搭配深藍格子百褶裙，再繫上深藍蝴蝶緞帶領結。

南英商工創校百年，目前的制服是86學年度由廣告設計科設計，全校票選出來的。（記者劉婉君攝）

一直到95學年度，再將夏季上衣的下擺一律改為外放式，女生也不再配戴領結，呈現學院風，歷經多年依然未退流行，拿下全國制服南部冠軍。

95學年度夏季上衣下擺改為外放式，女生不再配戴領結，呈現學院風。（記者劉婉君攝）

校長陳志隆說，台南的氣候炎熱，校服的上衣質料也以柔軟舒適為主，學號也導入以顏色識別不同年級，學生不用每年都要加繡代表年級的橫槓，細節中可以感受到設計上的貼心。

南英商工制服設計考量到學生穿著舒適、活動自如。（記者劉婉君攝）

影視科2年級的林耔邑說：「蘇格蘭短裙很好看，其他學校的朋友看了也大讚好看。」穿著看起來比較正式，很多場合都很適合。影視科3年級的鄭楊弘表示，穿著票選冠軍的制服走在路上，「感覺很風光」，而且質料很舒適，細條紋也讓身材看起來比較修長。

南英商工制服被票選為南部高校制服冠軍。（記者劉婉君攝）

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