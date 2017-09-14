台南好米季稻田彩繪 Q版觀音現雛型

台南好米季的彩繪稻田，目前已可看到Q版觀音圖的雛型。（記者楊金城攝）

2017-09-14 19:56

〔記者楊金城／台南報導〕台南好米季今年在六甲林鳳營陸橋旁的兩甲地農田栽種彩繪稻田，目前已可看到Q版觀音圖和米勒拾穗圖的雛型，讓人期待，且彩繪稻田不只以友善耕作種稻，未來也可以收割稻穀，公所鼓勵企業、社團認養彩繪稻田植福田分享平安米。

六甲區公所今天籌備台南好米季活動，預計10月8日將在彩繪稻田舉辦開幕活動，到10月29日另將推出扶持六甲社區的10場農村小旅行。

彩繪稻田栽種的是黃、綠、紫紅、黑、白等五色彩葉水稻，組合成Q版觀音圖和米勒拾穗圖，公所以1分地8千元租地進行稻田彩繪，六甲農會並雇請地主照顧彩繪稻田，市府農業局則委由苗栗苑里農會負責彩繪稻田的播種、維護。8月25日插秧後，至今已看到圖形。

六甲區長蔡秀琴說，Q版觀音圖和米勒拾穗圖的彩繪稻田，採友善耕作，不用農藥和化學肥料，未來收割的不只是健康稻穀，彩繪稻田並鼓勵企業認養，收割後可分享給弱勢家庭，更是植福、惜福的平安米。

六甲區公所另將在好米季期間推出10場六甲農村小旅行，鼓勵遊客坐火車到百年六甲林鳳營車站，再遊覽道班房改建的六甲故事館、彩繪稻田、菁埔埤、林鳳營牧場、碾米廠，讓遊客了解六甲發展稻米、藝文、生態營造的成果。