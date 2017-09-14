台南好米季稻田彩繪 Q版觀音現雛型

台南好米季的彩繪稻田，目前已可看到Q版觀音圖的雛型。（記者楊金城攝）

2017-09-14 19:56

〔記者楊金城／台南報導〕台南好米季今年在六甲林鳳營陸橋旁的兩甲地農田栽種彩繪稻田，目前已可看到Q版觀音圖和米勒拾穗圖的雛型，讓人期待，且彩繪稻田不只以友善耕作種稻，未來也可以收割稻穀，公所鼓勵企業、社團認養彩繪稻田植福田分享平安米。

六甲區公所今天籌備台南好米季活動，預計10月8日將在彩繪稻田舉辦開幕活動，到10月29日另將推出扶持六甲社區的10場農村小旅行。

彩繪稻田栽種的是黃、綠、紫紅、黑、白等五色彩葉水稻，組合成Q版觀音圖和米勒拾穗圖，公所以1分地8千元租地進行稻田彩繪，六甲農會並雇請地主照顧彩繪稻田，市府農業局則委由苗栗苑里農會負責彩繪稻田的播種、維護。8月25日插秧後，至今已看到圖形。

六甲區長蔡秀琴說，Q版觀音圖和米勒拾穗圖的彩繪稻田，採友善耕作，不用農藥和化學肥料，未來收割的不只是健康稻穀，彩繪稻田並鼓勵企業認養，收割後可分享給弱勢家庭，更是植福、惜福的平安米。

六甲區公所另將在好米季期間推出10場六甲農村小旅行，鼓勵遊客坐火車到百年六甲林鳳營車站，再遊覽道班房改建的六甲故事館、彩繪稻田、菁埔埤、林鳳營牧場、碾米廠，讓遊客了解六甲發展稻米、藝文、生態營造的成果。

  • 林鳳營車站的道班房改建的林鳳營故事館是六甲農村小旅行的景點之一。（記者楊金城攝）

    林鳳營車站的道班房改建的林鳳營故事館是六甲農村小旅行的景點之一。（記者楊金城攝）

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