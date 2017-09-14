張國煒自曝兒時志願......當公車司機

2017-09-14 21:39

〔記者王憶紅／台北報導〕星宇航空創辦人、前長榮航空董事長張國煒今晚在「成功之母」講座中自曝，小時候曾立志要當公車司機，小學六年級後才喜歡上航空事業。

張國煒說說他小時候，媽媽經常在晚上帶他去西門町走走，且每次都是坐公車去，當時覺得公車司機很威風，要開、要停都是公司司機決定，因此小時候的志願，要當公車司機，而媽媽可以當車掌小姐。

但小學6年級時有一次去日本，坐747-200，當時覺得飛機上的「阿姨」很漂亮，飛機內又香香的，從此開始喜歡上航空事業。