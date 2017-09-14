「進擊的巨人」螞蟻版！ 校園設痱子粉防線抗戰

集集鎮永昌國小出現螞蟻入侵校園，校方以痱子粉防線驅蟻，形成校園裡的特殊景象。（記者劉濱銓攝）

2017-09-14 19:47

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣內與山區接壤的鄉鎮，近來頻傳蟻害，不僅集集、水里、國姓、中寮成為重災區，連名間、竹山、鹿谷等地也淪陷，尤其集集鎮開學後，各級學校多反映螞蟻入侵校園，像是永昌國小，螞蟻大軍攻進教室，師生不堪其擾，校方為防蟻害，還用痱子粉撒滿教室的門口、窗台等，形成奇特景象，甚至飲水機周邊也布滿痱子粉防線，就怕螞蟻溜進去影響衛生。

只是痱子粉經風吹雨淋會消散或硬化，影響阻絕效果，老師也只能勤加巡查、補撒，惟這樣不斷劃設防線，與螞蟻攻防的戲碼，開學後天天在學校上演，就像動漫片「進擊的巨人」中，人類為了防止會吃人的巨人入侵而興建高牆一樣，而校園出現蟻害，簡直就是「進擊的巨人」螞蟻版。

校方表示，原先想用殺蟲劑滅蟻，但考量藥劑刺鼻味恐影響學生上課，因此經過討論與上網找資料後，發現痱子粉氣味較淡，也能防止螞蟻接近，才會採購施撒，而缺點就是必須持續補充，確實有些麻煩。

對此，螞蟻專家、彰師大生物系副教授林宗岐表示，這些螞蟻應屬疣胸琉璃蟻，痱子粉因有石灰成分，具吸濕脫水作用，螞蟻為防身上水分被帶走，就會避開痱子粉防線，只是痱子粉久了也會吸附環境中的水氣，必須勤加補撒才有效，此外，螞蟻無孔不入，仍會尋找其他路線進入室內，治本辦法還是要在屋外放置餌劑，才能逐步消滅族群數。

集集鎮公所則說，近來已採購一批餌劑，下週將會發送到各學校，只是餌劑數量有限，滅蟻還需長期抗戰，建議家裡有蟻害困擾的民眾，可在稀釋10至20％的100CC糖水中，加入1至3％硼砂，放在戶外螞蟻行走路徑上，讓螞蟻取食回巢，才能真正減少蟻害。

集集鎮永昌國小出現螞蟻入侵校園，校方以痱子粉防線驅蟻，形成校園裡的特殊景象。（記者劉濱銓攝）

集集鎮永昌國小出現蟻害，校方以痱子粉（右上）防線驅蟻，而螞蟻（下方）遇到痱子粉確實會改道閃避。（記者劉濱銓攝）

集集鎮永昌國小出現蟻害，校方以痱子粉防線驅蟻，只是一有風吹雨淋就會破功，必須勤加補撒才有效。（記者劉濱銓攝）

集集鎮永昌國小出現蟻害，校方在教室窗台、門口、牆壁沿線撒滿痱子粉，就怕螞蟻侵門踏戶影響上課環境。（記者劉濱銓攝）