校服我最正》台南家齊「小藍藍」 水手服如漫畫般夢幻

家齊高中制服暱稱「小藍藍」，女生海軍領配深藍色百褶裙，曾獲選最萌女校服；男生領帶有兩條白色的線條，帥氣又活潑。（記者劉婉君攝）

2017-09-21 06:30

〔記者劉婉君／台南報導〕日本女高中生穿著的水手制服常出現在漫畫、戲劇中，也是不少台灣學生心目中的夢幻制服，台南市家齊高中的制服採用藍色海軍領，被師生們暱稱為「小藍藍」，還有國中生為了穿上這套制服，努力讀書就是要讀家齊。

海軍領搭配藍色及粉紅色的滾邊，讓穿上制服的女學生更顯青春洋溢。（記者劉婉君攝）

「我們學校的制服超正的，我巴不得天天穿！」舞蹈班1年級賴珈絨說，自己是「蝴蝶結控」，海軍領、深藍及粉紅的雙色滾邊，配上深藍色的百褶裙和蝴蝶結，「超可愛的！」而這套制服參加全國高校制服的網路票選活動，不僅連續3年獲得超高人氣支持，也曾獲選為「最萌女校服」。

家齊高中制服曾獲選「最萌女校服」，服裝科學生還製作娃娃版的男女校服。（記者劉婉君攝）

家齊高中的制服深受學生喜愛，在台南市具有高辨識度，其實是在民國76年才出現。學校秘書鄭如吟和實習處主任方雅玲都是校友，兩人在學時，制服還只是一般的白衣黑裙，民國71年服裝科畢業展曾以校服為主題辦走秀，傳達出學生們希望能有不一樣校服的想法。

擁有高人氣的家齊高中校服，在台南市相當具有辨識度。（記者劉婉君攝）

方雅玲說，現在的制服參考日本的水手服設計，經全校公開徵稿，服裝科的學生設計作品經由老師修改，採用粉紅、藍色滾邊，讓整體設計更活潑，且有畫龍點睛的效果，一推出就相當轟動。

舞蹈班3年級的秦子若（左）和鍾苡辰（右）最喜歡海軍領設計。（記者劉婉君攝）

家齊原為女校，民國103年，因應特招班開始招收男生也開始構思男生制服，為了搭配女生制服，同樣採藍色色調，領子滾深藍色邊，領帶有兩條白色的線條，同樣讓設計變得更活潑，當時校長張國津及主任教官還親自穿上制服走秀，讓全校師生投票。

家齊高中男生制服設計搭配女生，校長張國津（前）曾為男生制服走秀。（記者劉婉君攝）

舞蹈班3年級秦子若和鍾苡辰說：「制服的配色很青春，穿起來也很有氣質，我們最喜歡的就是海軍領的設計。」2年級的章騰元和方啟碩都是模擬聯合國社的社員，對男生的制服也很滿意，穿起來感覺「很帥氣！」

「小藍藍」活潑的滾邊設計，受到男女學生喜愛。（記者劉婉君攝）

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