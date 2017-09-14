竹縣擬開辦弱勢學童免費營養早餐 議員支持

2017-09-14 19:35

［記者黃美珠／新竹報導］新竹縣長邱鏡淳應華夏社會公益協會遊說，責成教育處在不增加預算下調配增列明年免費提供弱勢國小學童營養早餐的科目，無黨籍縣議員邱振瑋今天公開支持，他並建議以每生、每學期6000元的預算去編列，讓全縣的弱勢國小學童都能有健康、營養的早餐可以享用，藉此提高他們的學習能力和成就感，有更健全的發展。

縣府教育處處長劉明超說，他很感謝邱振瑋的支持，也會努力朝縣長等各界的期待去做。目前確定將在明年的總預算內增列這個科目，年底送交縣議會審查，也希望能獲得其他議員們的支持。

邱振瑋說，他之所以會說1名小學生1個學期大約需要6000元的預算，主要是因年初縣府對國中、小免費營養午餐執行排富，當時寶山鄉內有竹科的企業人士不忍弱勢中小學生午餐挨餓，所以提供10萬元要他幫寶山鄉的弱勢中小學生繳納營養午餐費。

後經確認縣府仍免費負擔低收入戶、中低收入戶、以及導師認定有實質困難的中小學生營養午餐，這筆10萬元善款因此計畫轉作捐助該鄉的弱勢小學生們做營養早餐用。

但是他發現全鄉有63個需要幫忙提供早餐的小學生，每人1學期的營養早餐花費大約是6000元，總額需要近38萬，現有善款仍不足28萬。

最近開學了，他更驚訝寶山鄉竟有約5成國中小學生來自包含單親、隔代教養、或是外配子弟等的弱勢家庭。雖然國中生每人書籍費只有1200元、國小學生每人只要1000元，但是迄今卻仍有一半的人無力繳納，他因此決定把這10萬元轉而代繳這些學生的書籍費。

縣府教育處長劉明超說，學生書籍費從105年元旦排富以後，還有：低收、中低收、清寒（包含家庭突遭變故經導師認定者）、原住民學生、身心障礙學生、以及身心障礙鄉親的子弟，這6類的學生書籍費由縣府負擔，應該不致於會有無力繳納的狀況出現。

不過劉明超也說，無力繳納書籍費的申請作業到本月22日為止，他也會請全縣各校加強關懷，以釐清是不是還有這類的學生沒有被注意到，需要申請免繳書費的，也請學校把握在期限內提出申請。

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