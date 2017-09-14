為了成為畫家 幼年時她躲在棉被作畫

2017-09-14 19:15

〔記者張聰秋／彰化報導〕故鄉在彰化縣田中鎮的畫家曾淑慧，天生就有繪畫的藝術細胞，遺傳留日父親的文學素養，從小瞞著父母偷偷躲在棉被裡畫畫，直到作品獲獎和創作引共鳴，才讓原本反對的父母轉念，父親還因此成其知音，臨終前指定其創作月夜畫畫，但就在她將完成「天上人間」畫作，父親斷氣離世，這幅畫成為她思念父親之作，鼓舞她不斷創作的力量。

「人生的際遇有時候不是你所想的，有時候反而是因禍得福，造就了你另一番成就。」曾淑慧應彰化縣文化局邀請即日起到10月8日，在彰化縣立美術館展出「彰化縣美術家展第92棒：畫中有詩─曾淑慧油畫創作回顧展（2017—1990）」，80件作品不乏獲得法國沙龍獎作品。

曾淑慧說，她求學過程坎坷，與想唸的學校擦身而過，員林高中畢業後因父親生病，無法繼續升學，升學夢碎卻反而為她開啟更光明的繪畫世界，從小時候就用零用錢買粉蠟筆作畫，躲在棉被裡畫畫，不讓父母知道，5、6歲常自己看著天空發呆、想像線條和色彩，上了小學，拿自己的畫作給老師佈置教室，老師以為是她的父母畫的。

曾淑慧說，父親生病住院，病床前希望她畫醫院院刊裡一幅月夜意境，她感動地哭了，畫了1個多星期，詮釋台灣風景翡翠灣的月色，就在畫作將完成之際，爸爸在醫院撒手人寰，而她的媽媽是在她要結婚之前，看了她為媽媽而創作的畫作，肯定她的藝術才華和天份。

彰化縣文化局長陳文彬說，曾淑慧畫作很特別，國內外參展屢獲大獎，透過其畫作看到世界各國民情風俗，以前只能看畫看色彩去想像，現在多了欣賞文字之美，透過文字與畫作跟民眾進行心靈的對話，非常特別。

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