「桃城夜祭」老車派對 偉士牌老車、大型重機會師

不少偉士牌老車，如圖中被車友暱稱的「鴨母」也可看見。（老車事務所提供）

2017-09-14 19:08

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義文化創意產業園區15日、16日下午3點到9點，舉辦「桃城夜祭」文創小夜市，5點後「老車派對」活動登場，由「老車排隊」車隊邀集同好齊聚一堂，車友、民眾可邊逛夜市，邊賞玩電影「羅馬假期」裡偉士牌老車、逾百萬元的BMW大型重型機車等老車風華。

新嘉文創公司的活動企劃組主任葉佳昀表示，台灣人喜愛逛夜市，希望將傳統夜市加入文化創意元素，打造成文青版夜市，除夜市小吃攤位，另有覺醒藝術Sound trick音樂工作室、DNA陶笛樂團及樂活管樂團等表演，週五、週六傍晚5點後，還有「老車派對」邀車友歡聚，互相交流甚至交換零件。

「老車排隊」車隊的車友鍾岳融表示，該車隊剛成立不久，車友不分車廠、款式，只要喜愛機車、汽車的同好都能加入，目前車友年齡從20歲到60歲都有。

鍾岳融說，老車派對將有不少車友帶著愛車前來聚會，現場可見知名電影「羅馬假期」裡，影星奧黛麗赫本所騎的1953年款偉士牌機車，還有超過百萬元的BMW大型重型機車，及台灣少見、1960年代出產的蘭美達機車等，歡迎民眾一起來逛夜市、賞老車。