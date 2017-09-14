獨家》正妹營養師好熱血 ３天抓上百隻跳蚤

基隆市七堵國小正妹營養師林函儀徒手幫流浪貓抓了上百隻跳蚤，人美心更美。（記者俞肇福翻攝）

2017-09-14 19:16

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市七堵國小正妹營養師林函儀2月在校內發現野生小貓咪奄奄一息，於心不忍，專程送到動物醫院，醫師傳授餵養與清除吸血跳蚤的技巧；她從沒養過貓，靠滿腔熱血，徒手將跳蚤一隻隻抓出、用指甲掐死，3天抓了大約上百隻跳蚤，在她細心照顧下，小貓咪如今在新飼主家活繃亂跳，校長、老師都說多虧「人美心更美」營養師的熱血與細心照顧。

林函儀身高172公分，目前就讀於台北醫學大學營養保健學研究所，24歲的她去年到七堵國小擔任營養師兼任午餐秘書；林函儀說，有人問她徒手抓跳蚤不會太噁心，她說當下也不知道害怕，只希望貓咪可以舒服一點、早日康復；可是實在跳蚤太多了，最後送去醫院用殺跳蚤藥水洗身體，桶子都是血水，她看了很不捨。

基隆市動物保護防疫所所長陳瑞濱說，徒手抓跳蚤十分罕見，照顧小貓的精神可嘉，可是不用這麼辛苦；陳瑞濱說，坊間有「蚤不到滴劑」直接滴在貓狗頸端，就可以殺死跳蚤。陳瑞濱說，營養師這樣徒手抓跳蚤，自己可能也會被跳蚤攻擊。

七堵國小校長李秀娟說，校內經常發現貓咪，造成校園髒亂與惡臭，帶給師生困擾，學校屢經嘗試，最後決定推動幫貓咪結紮再野放；學校陸續發現5隻貓，在教職員細心照顧後獲得認養，日前又發現一隻母貓，帶去結紮才發現快要生了，上週順利生下5隻小貓，未來節育後，母貓將野放，小貓則開放認養。