12幅「面試煉金術」漫畫 幽默道出青少年面試常犯的錯

青少年不喜說教，勞工局請知名漫畫家馬克，用幽默的漫畫，道出青年面試易犯之錯。（記者蘇金鳳攝）

2017-09-14 18:57

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市勞工局為吸引青少年學習如何面試及求職的相關資訊，邀請知名漫畫家馬克繪製「面試煉金術」的插漫畫12幅的3格漫畫，以幽默的方式畫出青少年面試所犯的錯誤，完全沒有任何說教意味，由於沒有答案，想知道如何處理就可連結相關求職的網頁。

青少年失業率一向是各族群最高，台中市106年平均失業率3.6%，失業率最高為15-24歲，為12.4%；25-29歲5.8%第二；30-34歲4.2%第三名，前三名都是年輕人。

年輕人面試容易犯了很多錯誤，但又不愛聽教，勞工局特與知名的插漫畫家馬克合作，邀請他繪製「面試煉金術」的插漫畫12幅的3格漫畫，用好笑的漫畫來吸引年輕人點閱觀看。

勞工局請馬克畫出青少年面試常犯的錯及應注意事項，馬克則以幽默及嘲諷的方式，畫出目前青少年面試最容易犯的錯誤。

例如，有一位年輕人在面試時，表達自己非常願意加班的意願，但是當面試官詢問她為何離職，求職的年輕人就脫口說出，「是因為不滿以前公司一直加班」，讓所有面試官頭上三條線，但這樣的情節相當令人噴飯。

而馬克的漫畫不說教，但卻又道出青少年相當容易犯的錯誤，讓人不覺莞爾，年輕人也容易接受其問題點，而漫畫並沒有講出結果，若有興趣想看結果的民眾，就可連結求職的相關網頁。

勞工局表示，馬克的漫畫相當幽默，也深受年輕人喜愛，希望藉其漫畫，讓年輕人得知自己面試所犯及可能遇到的問題，進而願意連結到市府的網頁。